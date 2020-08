Les stars d’Hollywood sont-elles en grève maintenant?

28.08.2020 à 22:15

Les stars d’Hollywood déclarent à plusieurs reprises à quel point elles se soucient des manifestations du mouvement «Black Lives Matter». Mais sont-ils prêts à faire grève pour leurs concitoyens afro-américains?

Il y a sept ans, en 2013, le mouvement «Black Lives Matter» était lancé. Cette campagne contre la violence policière contre les citoyens afro-américains. Dès le début, il a reçu beaucoup de soutien de l’industrie du divertissement.

Des stars comme Beyoncé (38), Jay-Z (50), Trevor Noah (36), LeBron James (35) et Chrissy Teigen (34) participent aux manifestations depuis des années. Ils ont assisté à des manifestations, ont utilisé leur plateforme pour faire connaître le problème et / ou ont fait de généreux dons. Le lecteur attentif peut remarquer qu’ils sont tous des gens de couleur.

“Black Lives Matter”: maintenant tout le monde participe

Cependant, depuis le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020, le mouvement a connu une évolution intéressante. De plus en plus de Blancs se sont joints aux manifestations. Tout le monde parle de l’appel à la justice. Des stars blanches comme Madonna (62), Sofie Turner (24) et Ariana Grande (27) ont participé aux manifestations de masse de l’été.

Face à cette évolution, Patrisse Cullors, scénariste télévisuelle à succès et co-fondatrice du mouvement «BLM», a appelé désormais tout Hollywood à prendre position contre la violence policière et à se mettre en grève.

Grève: Première NBA, maintenant Hollywood?

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, elle a déclaré: «Je pense qu’il est temps que les talents, les scénaristes, les producteurs et la SAG Association montrent leur soutien à BLM. Rejoignez la grève. Le moment est venu. … Je pense qu’Hollywood peut et doit maintenant montrer son drapeau. “

Les travailleurs de l’usine de rêve se qualifieraient de basketteurs de la NBA. L’équipe des Milwaukee Bucks a boycotté son match de barrage mardi soir. Avec la grève sportive historique, les athlètes expriment leur solidarité avec l’Américain Jacob Blake.

L’homme de 29 ans a été abattu sept fois dans le dos par deux policiers sans raison apparente. Devant ses trois petits fils. Heureusement, il a survécu à ses blessures, mais il sera probablement paraplégique pour toujours.

Peu de diversité à Hollywood

Pendant des années, les initiés d’Hollywood ont critiqué le fait que l’industrie parle beaucoup de diversité, mais n’emploie que quelques personnes qui ne sont pas blanches. La majorité des rôles dans les films vont à des acteurs blancs, les personnages des scripts utilisent des stéréotypes racistes et il n’y a pratiquement pas d’employés noirs dans les coulisses.

L’actrice principale de “Grey’s Anatomy”, Ellen Pompeo (50 ans), parle de ce problème depuis des années. Par exemple, en 2018, elle a interrompu une interview vidéo avec le magazine «Porter». À l’époque, elle a dit tout de suite: «Ce jour-là était incroyable. Il y a un nombre incroyable de femmes présentes. Mais je ne vois pas assez de couleur. Je n’ai pas vu assez de couleurs en entrant dans la pièce aujourd’hui. “

1) Les Blancs me demandent parfois comment ils peuvent être un allié. @EllenPompeo met sur une classe de maître sur la façon d’en être un. 2) @itsgabrielleuLes expressions faciales de sont une humeur de cul. pic.twitter.com/niEQfPPdMI – Jemele Hill (@jemelehill) 20 novembre 2018

Hollywood vous accompagne-t-il?

Reste à voir si l’industrie cinématographique entend l’appel et se met en grève. Les travailleurs d’Hollywood sont-ils vraiment prêts à renoncer à leurs salaires et à saper leurs propres privilèges pour plus de justice et l’égalité des chances?

Les joueurs de la NBA ont donné le bon exemple. Pour eux aussi, le boycott signifie une perte de service. Parce que les joueurs reçoivent des frais pour chaque partie jouée. Contrairement aux employés d’Hollywood, la plupart des athlètes sont afro-américains. Ce fait ne devrait pas vraiment avoir d’importance. La réalité est assez différente.