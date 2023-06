Les stars d’Hollywood qui ont failli se marier à cause d’une blague

Clos Marie Pic Saint-loup L'olivette 2021 - Vin Rouge Languedoc-Roussillon Pic Saint Loup

L’AOC Coteaux-du-Languedoc Pic-Saint-Loup se trouve à 20km au nord de Montpellier. Elle s’étend sur le massif du même nom qui culmine à 658 mètres d’altitude.Cette appellation de 900 hectares, dont les sols sont caractérisés par des cailloutis de calcaires anguleux, d’argiles et parfois de marnes, soumis aux influences méditerranéennes et continentales, comporte des écarts de températures entre le jour et la nuit permettant ainsi une fin de maturation très favorable à la qualité des raisins et à l’élaboration de vins fins.les rouges que sur les blancs.Ce Clos Marie l’Olivette Rouge 2021 nous offre des arômes de fruits rouges et fruits noirs très agréables et fins en bouche qui laissent place par la suite à des notes florales. La fraîcheur en cœur de bouche s’harmonise parfaitement avec des tanins subtils; en somme un vin à la hauteur de la réputation de cette belle appellation. vin Languedoc-Roussillon Rouge Grenache