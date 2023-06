Les stars des sopranos se souviennent de James Gandolfini à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort

À l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Jacques Gandolfini est honoré par beaucoup de ceux qui le connaissaient ainsi que des fans du monde entier. Bien-aimé pour son rôle gagnant d’un Emmy en tant que Tony Soprano dans Les Sopranos, parmi d’autres rôles mémorables, Gandolfini est malheureusement décédé le 19 juin 2013. L’acteur, qui n’avait que 51 ans à l’époque, est décédé d’une crise cardiaque quelques jours avant de recevoir un prix au Festival du film de Taormina en Sicile. . Pour ceux qui l’ont aimé, la douleur de la perte pique encore après une décennie, comme l’ont noté certaines de ses co-stars de Les Sopranos.







« Batman et Robin… ma photo préférée de nous », a déclaré Michael Imperioli sur Instagram, partageant une photo de lui aux côtés de Gandolfini. « Et je ne peux pas m’empêcher de penser où nous nous sommes retrouvés cette nuit-là et ce que tu as dit. C’en était un pour les livres. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il a poursuivi : « C’est tellement étrange que cela fait 10 ans aujourd’hui que vous nous avez quittés. J’aurais adoré tourner une scène de plus, rire de nouveau ou bavarder tard dans la nuit. Toujours reconnaissant d’avoir tant travaillé ensemble, d’avoir passé tant de temps en ta compagnie et pour toute la générosité et la gentillesse. Tu me manques beaucoup, comme tant d’autres sur la planète. »

Edie Falco s’est également souvenu de Gandolfini dans un nouvel article sur le défunt acteur publié par Vanity Fair. Elle se souvient comment, lors de leur première rencontre, elle a demandé comment elle devait l’appeler, seulement pour que Gandolfini dise : « Comme tu veux ».

« Je l’ai appelé Jim », dit-elle.

En travaillant avec Gandolfini, Falco se souvient également : « Il ne s’est pas laissé dominer par beaucoup de choses que je laissais me promener – cette mentalité de bon élève. J’ai toujours dû bien faire les répliques et faire le bloquant exactement la même chose à chaque fois. Et je le regardais, et il suivait quelque chose… plus grand. Et plus profond. S’il avait une impulsion pour dire quelque chose d’un peu différent, ou pour changer le blocage, il le faisait. Et j’étais jaloux qu’il ait en quelque sorte obtenu la permission de faire ce genre de chose. »

Joe Pantoliano, qui a joué Ralph Cifaretto dans la série, se souvient encore de son premier jour sur le plateau en travaillant avec Gandolfini. Bien qu’il y ait souvent des frictions entre les personnages qu’ils jouaient, Pantoliano se souvient à quel point Gandolfini était gentil avec lui depuis le tout premier jour où ils se sont rencontrés.

« Mon premier jour de travail a été une scène entre lui et moi à l’extérieur d’une pizzeria dans le New Jersey, et nous avons eu nos subtilités. Et entre les prises, il m’a regardé dans les yeux et il a dit: » Écoute, c’est un honneur et un plaisir de travailler avec vous », déclare Pantoliano. « C’est très difficile pour un acteur d’entrer dans une série – beaucoup d’acteurs sont des acteurs de jour, ou ils sont dans un épisode avec deux scènes. Mais il a toujours fait tout son possible pour s’assurer que tout le monde était à l’aise. »







Michael Gandolfini a rendu hommage à son père

Le fils de Gandolfini, Michael Gandolfini, ferait également partie de la Soprano famille. Il a joué une version plus jeune de Tony, le même personnage joué par son père, dans le film précédent Les nombreux saints de Newark. Juste avant le 10e anniversaire de la mort de James, Michael a partagé un article sur la fête des pères rendant hommage.

« Bonne fête des pères papa », a écrit le jeune Gandolfini. « Je t’aime. Aujourd’hui, demain et tous les jours. Tu me manques, je t’aime. »

Vous pouvez diffuser Les Sopranos sur Max.