Les stars des Gardiens de la Galaxie 3 arrivent sur le plateau dans de nouvelles images au début du tournage

Il reste plus d’un an à attendre que Les Gardiens de la Galaxie 3 sortent en salles, et de nouvelles images ont montré deux acteurs arrivant sur le plateau pour le tournage.

Certains experts en cinéma feraient croire à tout le monde que les histoires interconnectées du MCU sont une chose terrible ou que les films de suite au sein de la franchise sont un problème car ils nécessitent généralement une certaine connaissance préalable des personnages pour s’immerger complètement dans l’histoire. Cependant, suite aux performances stratosphériques de Spider-Man : Pas de retour à la maisonles promesses révolutionnaires de Doctor Strange dans le multivers de la folieet le fan demande une sorte de bande-annonce pour Thor : Amour et tonnerre à paraître, force est de constater que les fans de Marvel ont un avis différent. Ainsi, de nouvelles images du tournage des Gardiens de la Galaxie 3 à Atlanta, en Géorgie, ont déjà commencé à exciter les gens pour le dernier film MCU de James Gunn, même s’il n’arrive pas dans les cinémas avant l’année prochaine.

Les nouvelles images montrent Dave Bautista et Pom Klementieff arrivant sur le plateau entièrement maquillés de leurs personnages respectifs de Drax et Mantis. Partiellement vêtus de costumes, les stars se sont rendues de leur véhicule à la zone où elles devaient filmer, avec Bautista partiellement recouvert d’un long manteau bleu et Klementieff portant un blouson aviateur et portant un sac à dos.

Aujourd’hui, c’était la première fois que les stars étaient sur le plateau, il y a donc encore un long chemin à parcourir pour le film. Comme James Gunn l’a promis, ce sera une montagne russe pleine d’émotions et d’action; il ne fait aucun doute que le réalisateur utilisera son temps de tournage pour vraiment savourer ce qui devrait être sa dernière sortie pour Marvel.

Les Gardiens de la Galaxie 3 mettront fin à l’itération actuelle de l’équipe de super-héros







Alors que le premier gardiens de la Galaxie Le film semblait être l’une des entrées les plus amusantes de l’univers cinématographique Marvel, il est clair que la troisième sortie solo du groupe ne sera en aucun cas un tonneau de rire. Alors que les Gardiens seront vus pour la première fois dans Thor : Amour et Tonnerre, et le Spécial vacances des Gardiens avant la sortie du film en mai 2023 en tant que l’un des derniers films de la phase quatre du MCU, il y a déjà une grande attente pour le film et les arcs de l’histoire qu’il va conclure.





Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles ce sera la dernière sortie de Drax de Bautista, l’actrice de Gamora Zoe Saldana a révélé à Empire Magazine qu’être de retour pour ce qui pourrait être la dernière fois est « doux-amer » et quelque chose dont elle « se sent nostalgique ». Elle a également taquiné la complexité de Gamora au moment où le troisième film démarre. Elle a déclaré:

« Elle a commencé comme cette guerrière voulant sortir d’une relation parentale très toxique, puis elle trouve les Gardiens qui sont également dysfonctionnels, mais ils vont bien. Elle apprend beaucoup et trouve ce but plus important. Puis son père vient et fout tout en l’air. Elle meurt, elle est ramenée, mais ce n’est pas elle. Je pense que Gamora est un peu confus, je dois dire ! Mais James [Gunn] a tissé cette merveilleuse histoire autour du personnage et de chaque personnage de ce troisième film. »





