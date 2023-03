Les stars d’Encino Man célèbrent les Oscars de Brendan Fraser et Ke Huy Quan

Dimanche soir a vu les deux Brendan Fraser et Ke Huy Quan remportant des prix d’acteur aux Oscars, et bien que les deux acteurs aient parcouru un long chemin depuis qu’ils sont tous les deux apparus dans la comédie classique Encino Homme, ce n’était pas une grande surprise pour leurs co-stars de ce film de les voir remporter les victoires. Fraser a réussi à décrocher le prix du meilleur acteur pour sa performance acclamée dans La baleine, le premier Oscar remporté dans la carrière de l’acteur vétéran. Quan a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Tout partout tout à la foiségalement un premier Oscar pour l’ex-enfant star.





Sur Ke Huy Quan, avec qui il a également joué dans Les Goonies, Encino Homme étoile Sean Astin a déclaré dans un message sur Twitter, « toujours avec dignité, grâce, loyauté, espoir, joie et inspiration…. Un moment pour toujours Ke… Je suis si heureux, fier et aux anges… FÉLICITATIONS. Bien mérité !!!! »

« Brendan… un triomphe d’une performance par un talent gargantuesque… et un être humain très décent », a également écrit Astin dans un article sur la victoire de Fraser. « Je suis ému et incroyablement heureux pour vous… Bien mérité et bien mérité… FÉLICITATIONS !!!! »

Partager une image de Fraser et Quan dans Encino HommeAstin a ajouté dans un tweet de suivi, « Jamais un doute… »

Rive Pauly a également offert ses félicitations à son oscarisé Encino Homme co-stars. L’acteur a partagé un clip de l’animateur des Oscars Jimmy Kimmel soulignant dans l’émission comment Fraser et Quan étaient tous les deux dans Encino Homme. Kimmel a plaisanté en disant que ce devait être une nuit incroyable pour eux deux, même si ce devait aussi être « une nuit difficile pour Pauly Shore ». Pour sa part, Shore a été amusé par la blague, bien qu’il ait particulièrement aimé voir Fraser et Quan remporter l’or ce soir-là.

« Je ne sais pas si vous avez vu les Oscars hier soir, mais Jimmy Kimmel s’est moqué de moi dans le monologue. J’ai adoré », a écrit Shore. « Mais ce que j’ai VRAIMENT adoré, c’est que mes vieux copains de l’époque, Brendan Fraser et Ke Huy Quan, ont remporté les Oscars ! N’abandonnez jamais vos rêves. »

Retweetant également un fan sur Twitter disant à Astin que lui et Shore remporteront également les Oscars l’année prochaine, a noté Shore, « En effet. »





Avec les Oscars gagnants du casting, est-il temps pour Encino Man 2?

Shore a ouvertement fait campagne pour une suite à Encino Homme se produire à Disney +, notant comment il a parlé avec Astin et Fraser de l’idée. L’année dernière, il a fourni une mise à jour positive sur la suite potentielle lorsqu’il a déclaré qu’il y avait des discussions actives sur Encino Homme 2 sur la plateforme de streaming.

« Je sais que Disney + parle de faire éventuellement la suite », a déclaré Shore dans une interview Inverse. « S’ils veulent que je le fasse et que le scénario soit bon et que Brendan et Sean soient à bord et que cela ait du sens, je le ferais pour les fans! »

Avec deux membres de la distribution maintenant lauréats d’un Oscar, ce sera peut-être le catalyseur qui amènera enfin Disney à donner le feu vert à Encino Homme 2.