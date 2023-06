Les stars de Walking Dead révèlent que Maggie et Negan pourraient avoir la possibilité de devenir amis

Lors de l’interview réalisée pour promouvoir la série à venir The Walking Dead : la ville mortequi sera diffusé ce 18 juin sur AMC, stars principales Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan ont été interrogés si leurs personnages dans l’histoire peuvent devenir amis. L’actrice a expliqué que les deux avaient des « intérêts alignés » dans l’histoire. Morgan a soutenu la réponse en déclarant qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que leurs personnages ne deviennent amis, selon TV Insider.





COHAN: « Ouais, je pense qu’il peut y en avoir, comme un objectif partagé ou un bénéfice mutuel, mais je ne pense pas, définitivement – même à la fin, il y a, vous savez, l’amitié. » MORGAN: « Je pense qu’il y a une certaine compréhension qui se produit, je ne dirais pas qu’ils vont jamais être amicaux. Je pense que nous sommes à trois saisons de ça. Ouais. [laughs] Trois quatre. »

Le spin-off de haut niveau explore l’alliance impie entre deux des personnages principaux Maggi (Cohan) et Negan (Morgan) dans l’original Série Walking Dead. La série, composée de six épisodes, racontait le voyage des deux personnages dans le Manhattan post-apocalyptique. Maggie est en mission pour retrouver son fils kidnappé, Hershel. L’alliance formée entre Negan et Maggie est entourée de tension alors que Negan a brutalement assassiné Glen, le partenaire de Maggie et le père de son fils Hershel.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le Les morts ambulants La franchise a déjà évoqué la possibilité pour Maggie de pardonner à Negan, sinon de devenir amie avec lui. Dans la finale de la série originale, Negan s’excuse d’avoir tué Glenn. C’est un geste qui a du poids puisqu’il a sauvé la vie de Hershel. Malgré sa gratitude, Maggie admet qu’elle ne peut pas oublier la mort de Glenn aux mains de Negan.

CONNEXES: L’histoire de Negan et Maggie de Walking Dead pourrait voir Dead City Run pendant 5 saisons





La possibilité de plus de saisons à suivre pour The Walking Dead : la ville morte

AMC

Le spin-off est fortement influencé par la mort de Glenn. C’est la cause de la tension et de la tension relationnelles entre Maggie et Negan. Le créateur et showrunner de la série, Eli Jorné, a recherché des histoires sur le pardon réel et difficile. Il voulait mettre en valeur et ajouter de la profondeur émotionnelle à l’histoire et aussi une voie à suivre pour Maggie.

Cohan a exprimé son optimisme pour l’avenir de la série. Elle croit au potentiel de la série à s’étendre sur plusieurs saisons. Si Maggie et Negan continueront à devenir les personnages centraux, la nécessité de résoudre leur passé compliqué et d’avancer vers la réconciliation devra être abordée. Il y a les éléments qui font de ce nouveau Les morts ambulants spin-off une perspective prometteuse.

Bien sûr, ce n’est pas le seul Les morts ambulants spin-off à venir l’année prochaine. D’autres personnages préférés des fans, Daryl Dixon, joué par Norman Reedus, se rendront en Europe pour la prochaine étape de son voyage, et bien sûr Andrew Lincoln reprendra enfin son rôle de Rick Grimes pour Rick & Michonne début 2024. D’autres projets de spin-off étant déjà en discussion, même si Les morts-vivants terminé l’année dernière, il y a encore beaucoup d’action zombie à venir.