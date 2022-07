Les stars de « Selling Sunset » célèbrent la grossesse de Heather Rae El Moussa avec un déjeuner-rencontre

Les co-stars de « Selling Sunset » de Heather Rae El Moussa l’ont rejointe pour un fabuleux déjeuner au Beverly Hills Hotel pour célébrer sa grossesse.

La star de télé-réalité, 34 ans, a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle attendait son premier enfant, un petit garçon, avec son mari, l’ancienne star de « Flip or Flop » Tarek El Moussa.

Jeudi, le coéquipier de Heather Rae El Moussa, Chrishell Stause, a publié une galerie Instagram de photos d’un déjeuner-rencontre avec le casting de « Selling Sunset » organisé en l’honneur d’El Moussa.

Les photos comprenaient des clichés d’El Moussa, de Stause et des co-stars Mary Fitzgerald, Chelsea Lazkani et Emma Hernan vêtues de robes colorées alors qu’elles se rassemblaient devant le célèbre hôtel. Stause a également partagé une photo et une vidéo des femmes assises à une table à l’intérieur du restaurant de l’hôtel.

« Les dames qui déjeunent », a écrit Stause sous-titré la galerie, ajoutant des emoji au visage de cœur. « ÉNORMES félicitations à @heatherraeyoung. Nous mourrions tous d’envie de lui caresser son joli baby bump !

Hernan, qui portait une superbe robe couleur citron vert pour le déjeuner, a partagé des photos de l’événement sur sa propre page Instagram, en écrivant : « Des vibrations de citron vert pour l’été !! 🤗… Un déjeuner de filles si amusant aujourd’hui avec mes poussins !!

Elle a poursuivi: « Aussi excitant de voir @heatherraeyoung nouveau petit bébé bosse et de pouvoir rattraper tout le monde lors de leurs escapades estivales !!! Je vous aime les filles. »

Plus tôt cette semaine, El Moussa et son mari ont partagé la bonne nouvelle qu’ils attendaient un fils au début de l’année prochaine. Le couple a annoncé la nouvelle aux côtés de plusieurs images époustouflantes d’une séance photo de grossesse qu’ils ont publiées sur Instagram.

Les photos comprenaient une magnifique photo de Tarek El Moussa accroupi sur une plage pour embrasser le bébé de sa femme. Une autre photo montre le couple posant avec les enfants de Tarek El Moussa, Taylor El Moussa, 11 ans, et Brayden El Moussa, 6 ans, qu’il partage avec son ex-femme et ancienne co-vedette de « Flip or Flop » Christina Hall.

« Surprendre!!! Baby El Moussa arrive début 2023 !!” la paire a sous-titré les photos.

Jeudi, Heather Rae El Moussa a posté une jolie vidéo du moment où elle a dit à son mari qu’elle était enceinte. La vidéo montre Tarek El Moussa ouvrant une boîte pour y trouver un test de grossesse.

« Es-tu enceinte? » demande-t-il, choqué.

« Putain de merde – ! » il répond une fois que sa femme a répondu par l’affirmative.

« Tant de questions. Autant de questions », ajoute-t-il. « Je t’ai dit de faire un test de grossesse aujourd’hui. Je te l’ai dit. Oh mon Dieu! »

Heather Rae El Moussa a partagé des photos d’échographie de son bébé en route vendredi dans ses histoires Instagram.

@heatherraeyoung via Instagram

Vendredi, Heather Rae El Moussa a poursuivi en partageant des images d’échographie du bébé en route du couple dans ses histoires Instagram. « Bébé El Moussa, déjà très actif », a-t-elle écrit dessus.

Le couple a expliqué à People cette semaine à quel point ils étaient ravis d’attendre, expliquant qu’ils avaient appris que Heather Rae El Moussa était enceinte alors qu’ils étaient au milieu de traitements de fécondation in vitro (FIV).

« Ce fut un énorme choc », a déclaré El Moussa. « Nous ne nous attendions tout simplement pas à cela. Nous venions de passer par la FIV. Nous avions des embryons sur glace. Nous avions un plan.

«Je pense que lorsque vous vous y attendez le moins et qu’il n’y a pas de stress dans votre vie, le monde nous a juste apporté ce qui était censé être. Je suis tellement excité que ça se soit passé comme ça.