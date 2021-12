Les stars de PEN15 discutent de la fin de la série après deux saisons

Série sur le passage à l’âge adulte Stylo15 a été un grand succès sur Hulu, donc de nombreux fans ont été surpris lorsque la série a été annulée après seulement deux saisons. Bien que de nombreux adeptes de la série aient cité les complications du retard du tournage de COVID comme principale raison de la fin prématurée de la série, les stars Maya Erskine et Anna Konkle ont expliqué qu’il y avait une autre raison pour laquelle la série se terminait, et il semble plus que il n’y a jamais eu vraiment de plan pour continuer après la deuxième saison, quels que soient les événements qui se déroulent dans le monde.

« Ça y ressemble de l’extérieur. C’est quelque chose dont nous avons parlé un peu, il y a quelque temps, de trois chapitres. Et le plus déroutant, c’est que cela s’appelle malheureusement 2B, ce qui n’est pas notre choix. Dans notre esprit, c’est une saison 3. Donc, chapitres, c’est le terme. Et les parties 2A et 2B étaient toujours censées être séparées avant que COVID ne se produise », a déclaré Konkle au podcast Just For Variety de Variety.

Bien que les deux actrices n’arrêtent pas complètement l’idée d’autres épisodes, le fait qu’Erskine et Konkle aient 34 ans, jouer les adolescents allait toujours avoir une limite, surtout lorsque leurs co-stars sont toutes adolescentes.

« Je pense aussi que cela a été le plus grand privilège au monde à faire. Et aussi le showrunning, le jeu d’acteur, l’écriture, la production, je ne pouvais rien imaginer de mieux », a poursuivi Konkle. « Et c’est aussi comme des journées de 15 heures pendant des années. Nous avons conçu l’idée il y a 10 ans. Il est donc temps et si nous nous sentons inspirés dans le futur, alors nous ferons plus.

Bien que la série ne revienne pas dans les plans actuels, les deux stars ont de quoi s’occuper en ce moment. Konkle est en train de terminer ses mémoires, tandis qu’Erskine sera bientôt vue aux côtés d’Ewan McGregor dans la prochaine série Star Wars: Obi-Wan Kenobi sur Disney +, et en plus les deux actrices ont accouché plus tôt cette année alors ayez les mains assez pleines dans leur la maison vit aussi. C’est en partie grâce au fait de devenir mère que Konkle a été incitée à travailler sur ses mémoires. Elle a expliqué:

« Juste en équilibre [post-production] et ce nouveau travail de maternité est aussi très dur. Et le pompage et l’allaitement, la guérison du vagin et le changement de corps – c’est la vraie affaire. Je me prosterne devant tous ceux qui l’ont fait avant nous. Les mémoires sont aussi les seules choses que je lis. Et c’était tellement réconfortant pour moi de lire, pour la première fois, des histoires de personnes qui possèdent leur honte et leurs secrets d’une manière très hilarante. … Il y avait aussi une certaine guérison en voyant que ces gens n’étaient pas morts dans la rue. Ils avaient vécu et avaient eu la force de l’écrire et d’en parler d’une manière artistique, que je pouvais admirer et dire : « Ah, d’accord, je peux aller bien. Je peux aller bien aussi.

