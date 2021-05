Les stars de Marvel rendent hommage après la mort de l’assistant de Robert Downey Jr., Jimmy Rich, dans un accident tragique

Robert Downey Jr. a été rejoint par plusieurs de ses merveille amis en rendant hommage à Jimmy Rich, l’assistant personnel de RDJ décédé subitement dans un tragique accident. Mercredi soir, Rich a eu un accident de voiture mortel, bien que des détails supplémentaires soient actuellement inconnus. Dans une publication sur Instagram, RDJ a inclus une image de Rich avec un message d’hommage à son défunt ami, et il est clair que l’acteur souffre énormément de cette perte surprenante.

« Ce n’est pas une nouvelle. C’est une tragédie terrible et choquante », Robert Downey Jr. écrit. « Jimmy Rich a eu un accident de voiture mortel hier vers 20 heures. C’était un frère, mon bras droit, un oncle pour nos enfants et aimé de tous ceux qui ont connu son caractère et son esprit singuliers .. nos pensées vont à ses proches, amis, collègues et tous les fans qui l’ont connu comme l’homme qui a soutenu chaque étape de mon rétablissement, de ma vie et de ma carrière. «

le Homme de fer La star ajoute: « Encore une fois, mes condoléances à sa belle famille et l’héritage d’espoir et de rédemption que sa vie continuera de représenter. La paix soit pour vous. »

Sur le post, divers amis célèbres de RDJ ont rejoint l’acteur pour rendre hommage à Jimmy Rich. Downey’s Les Vengeurs La co-vedette et acteur de Hulk, Mark Ruffalo, a déclaré: « Un homme si bon. Je le connais presque aussi longtemps que je vous connais, Robert. Ça me brise le cœur que Jimmy aille dans l’autre monde. Jimmy vous manquera. Merci d’être toujours réel, d’être toujours là pour donner un coup de main et de montrer le chemin de la lumière à tant de gens. Encore une triste journée. «

L’acteur de Thanos, Josh Brolin, a ajouté: « Pas de mots. Juste des larmes et de la gratitude pour le cadeau qui était lui. »

« Wow. Frère. Quelle perte dévastatrice », a déclaré Jeremy Renner, qui joue Hawkeye.

Oh non! Je suis tellement désolé mec », dit gardiens de la Galaxie star Chris Pratt. « Je prie [for] sa famille, vous et la vôtre. Ça craint tellement. Je suis tellement désolé d’entendre cela. Il était génial. Une telle tragédie. «

Chris Hemsworth, qui joue Thor dans le Thor et Avengers films, a également écrit: « Tellement désolé mon pote. Absolument déchirant. Un humain si merveilleux. Il nous manquera. »

Et Gwyneth Paltrow, qui apparaît aux côtés de RDJ dans le MCU depuis le tout premier Homme de fer film, a également dit, « S’il vous plaît non oh mon dieu. »

D’autres célébrités ont également dit des mots gentils à propos de Rich à la suite de sa mort. Dead Pool l’acteur Ryan Reynolds, qui rejoindra le MCU assez tôt avec Deadpool 3, a dit à RDJ: « Désolé d’entendre cela. Condoléances à vous et à la famille de Jimmy. Déchirant. »

« Je suis vraiment désolé pour cette défaite incroyablement difficile », a également déclaré Josh Gad. « J’envoie beaucoup d’amour à la famille de Jimmy et à toi. »

Jack Black résume également ce que beaucoup de gens ressentent en écrivant «Heartbroken. Tel good man».

Rich n’avait que 52 ans. En ce moment, nous offrons nos condoléances à la famille et aux amis actuellement en deuil. Puisse sa mémoire vivre alors qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Robert Downey Jr.sur Instagram.

Sujets: Iron Man, Avengers