Les stars de Lucifer et This is us réunies dans ce nouveau projet

Tom Ellis et Sterling K. Brown dirigeront l’un des prochains projets de Hulu. Les détails d’une histoire que vous ne voudrez pas manquer si vous êtes fan de ces artistes.

©IMDBSterling K. Brown et Tom Ellis.

Lucifer laissé dans le passé et c’est nous est sur le point de se terminer après six versements. Pour cette raison, ses stars réfléchissent déjà à leurs prochains projets, et il y en a un qui aura deux personnages de la grande série mentionnée, qui partageront le plateau dans l’une des productions dans lesquelles Hulu Il a tellement d’espoir qu’il n’a pas eu besoin de voir un pilote pour donner le feu vert pour une première saison complète.

Tom Ellis Oui Sterling K Marron Ils seront en charge d’un nouveau drame aux saveurs raciales qui sera vu à travers la plateforme et qui pourrait atteindre l’Amérique latine à partir de Étoile+, comme c’est souvent le cas avec ce type de titre destiné à un public plus adulte. La série sera écrite par l’un des scénaristes de zone floue, Selwyn Seyfudans cette production qui sera tournée sous la supervision du département de 20èmeTélévision.

L’histoire s’intitulera Washington Noir et se déroulera au 19ème siècle, centré sur un garçon nommé George Washington Noir, qui à 11 ans doit quitter sa maison dans les plantations de canne à sucre, après un décès met sa vie en échec. Ainsi vous rencontrerez Christophe Wildeun inventeur passionné qui deviendra sa figure paternelle bien qu’il n’y soit pas prêt, qui devra aussi affronter ses propres fantômes.

Alors que Sauvage sera joué par Tom Ellisà brun jouera le rôle de Medwin Harris, un homme qui parcourt le monde pour échapper à son enfance traumatisante, qui semble encore le hanter. Croiser votre chemin avec Brun de Washingtonil commencera à réfléchir sur tout ce qu’il a vécu tout au long de ces années.

Que sait-on de la fin de This is us

Comme beaucoup de fans se lamentent, c’est nous est sur le point de dire adieu au petit écran. La sixième saison a été choisie comme la dernière et a déjà commencé à être diffusée, avec 5 épisodes en cours de visionnage Étoile+ dans la région. D’après ce qui a été confirmé, la livraison sera composée de 18 épisodes et tout indique qu’elle se terminera en mai, pratiquement un an après qu’il a été confirmé que le sixième serait le dernier lot d’épisodes pour la famille personqui ravit toujours ses téléspectateurs.

