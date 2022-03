Les stars de la réunion du lycée de Romy et Michele aimeraient faire une suite

Mira Sorvino dit qu’elle et Lisa Kudrow sont à bord pour faire un autre film de Romy et Michele après que le couple se soit récemment réuni aux SAG Awards.

Réunion du lycée de Romy et Michele 2 n’est pas en dehors du domaine du possible car les deux stars principales de la comédie de 1997 seraient prêtes pour un nouveau film. Écrit par Robin Schiff et réalisé par David Mirkin, le film original met en vedette Mira Sorvino et Lisa Kudrow dans le rôle de deux femmes de 28 ans qui décident d’inventer de fausses carrières pour impressionner leurs anciens camarades de classe lors d’une réunion de classe de lycée de dix ans. Janeane Garofalo, Alan Cumming et Julia Campbell ont également joué.

Aux SAG Awards, Sorvino et Kudrow se sont réunis pour remettre un prix lors de la cérémonie. Les fans du film étaient heureux de voir les deux canaliser Romy et Michele pour l’apparition spéciale et certains se demandaient si un nouveau film avec ces personnages pourrait être dans les cartes. Ce n’est pas à Sorvino et Kudrow, mais si Réunion du lycée de Romy et Michele 2 devaient être mis sur les rails, les deux actrices seraient heureuses de revenir. C’est selon Sorvino, qui l’a dit dans une récente conversation avec Supplémentaire.

« Pour moi, cela a toujours été un espoir et un souhait. J’ai vu beaucoup de gens le demander. Alors, Disney, voici ton signe du ciel ! Les gens en ont envie, et nous aimerions le faire. »

Sorvino a également expliqué ce qui a conduit à faire tapis avec le Romy et Michèle retrouvailles aux SAG Awards avec Kudrow, qui les a même vus faire référence au film en sortant des post-it sur la scène.

« On nous a demandé de présenter ensemble et ils ont pensé que ce serait bien d’avoir un petit hommage à Romy et Michele. Et puis nous avons décidé de coordonner les tenues, et tout a continué à faire boule de neige. C’était même l’idée de mon mari de faire le Post Il est comme, ‘Vous savez ce qui serait génial, c’est si quand vous annoncez les noms, vous avez des post-its.’ J’ai appelé mon attaché de presse du genre : ‘Pouvez-vous trouver des post-its ?' »

La réunion du lycée de Romy et Michele a eu une préquelle





Famille ABC

Il y a eu un film de suivi dans le passé, mais c’était comme un film fait pour la télévision avec une distribution différente. Servant de préquelle et suivant les amis titulaires au lycée, ABC Family a publié Romy et Michèle : Au commencement en 2005. Il met en vedette Katherine Heigl a Romy et Alexandra Breckenridge dans le rôle de Michele, et bien qu’il ait un nouveau casting, il est écrit et réalisé par Réunion du lycée de Romy et Michèle l’écrivain Robin Schiff.

En tant que préquelle mettant en vedette de jeunes versions des personnages, Au début n’est pas tout à fait la suite que de nombreux fans espéraient. Certains préféreraient voir Sorvino et Kudrow reprendre les rôles pour un autre épisode. Peut-être qu’un nouveau film pourrait reprendre avec Romy et Michele réunissant à nouveau leurs anciens camarades de classe, cette fois pour leur 35e réunion. Il faudrait juste un peu de créativité pour proposer une nouvelle histoire qui fonctionnerait aussi bien pour les personnages, car leurs anciens camarades de classe leur seraient cette fois-ci sages concernant les fausses carrières.





