Les stars de la Ligue majeure se réunissent à la convention sportive

Charlie Sheen, Tom Berenger et Corbin Bernsen se sont réunis plus de deux décennies après la première sortie de Major League en salles.

Les vedettes de la Ligue majeure les films se sont à nouveau réunis. En 1989, le scénariste-réalisateur David S. Ward a sorti son film sur le baseball Ligue majeure. Il comportait une solide distribution d’ensemble dirigée par Charlie Sheen, Tom Bérengeret Corbin Bernsen. Le film a été un énorme succès au box-office, engendrant la suite de 1994 Ligue majeure II avec les trois stars reprenant leurs rôles. Bernsen reviendrait également pour le dernier volet de la trilogie, 1998 Major League : retour aux mineurs.





Des années plus tard, le trio était de retour pour une apparition spéciale lors d’une convention sportive à Houston. TMZ a publié une image des trois debout ensemble pour signer une affiche du film, tandis que des séquences vidéo tweetées par Fiterman Sports Group montrent plus des trois acteurs à la convention, conversant avec des fans et signant plus d’autographes.

Vous pouvez les consulter ci-dessous.

Dans Ligue majeure, Sheen joue Ricky « Wild Thing » Vaughn, un lanceur des Indians de Cleveland connu pour sa puissante balle rapide. Berenger joue également le rôle du receveur vétéran Jake Taylor, qui espère connaître le succès avec les Indiens de la MLB avant sa retraite. Pendant ce temps, Bernsen affronte le joueur de troisième but Roger Dorn, un joueur vétéran prima donna qui prévoit également de raccrocher et veut se détendre le plus possible lors de ses derniers matchs.





La Major League 3 aura-t-elle lieu?

Major League : retour aux mineurs est considéré comme une suite autonome, et pendant des années, il y a eu des rumeurs et des rapports selon lesquels les trois stars reviendraient pour un officiel Ligue majeure 3. Après avoir annoncé précédemment leurs plans pour faire Ligue majeure 3Morgan Creek Productions a annoncé en 2017 qu’ils prévoyaient plutôt de redémarrer Ligue majeure. Sheen a également déclaré cette année-là que le problème avec Ligue majeure 3 se résumait à des problèmes de financement.

« C’est une histoire vraiment intelligente », a déclaré Sheen à TMZ, affirmant qu’attendre que quelqu’un « fait un chèque » était tout ce qui empêchait le film d’avancer. « C’est un très bon scénario. David Ward va le réaliser. Il l’a écrit. C’est fabuleux. C’est ce sur quoi je me concentre principalement. »