Les stars de Jurassic Park, Laura Dern et Sam Neill, « seulement maintenant », réalisent que leur différence d’âge dans le premier film était « inappropriée »

Le couple a joué l’un en face de l’autre en tant que paléobotaniste Dr Ellie Sattler et paléontologue Dr Alan Grant, et des étincelles ont volé bien que ce dernier soit assez vieux pour être le père du premier.

Neill a déclaré avoir partagé l’écran avec Dern alors qu’elle n’avait que 23 ans : « J’ai 20 ans de plus que Laura ! Ce qui à l’époque était une différence d’âge tout à fait appropriée pour un homme et une femme de premier plan !

« Cela ne m’est jamais venu à l’esprit jusqu’à ce que j’ouvre un magazine et qu’il y ait un article intitulé ‘Old geezers and gals’. Des gens comme Harrison Ford et Sean Connery agissant avec des gens beaucoup plus jeunes, et j’étais là, sur la liste.