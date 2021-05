Les stars de HGTV Erin et Ben Napier accueillent leur deuxième enfant – voir les premières photos d’elle

Erin et Ben Napier sont à nouveau parents!

Le couple a accueilli leur deuxième enfant ensemble, sa fille Mae Napier, le 28 mai, a rapporté People.. Ils sont également parents de leur fille Helen, 3 ans.

« Bien que nous soyons ravis d’avoir une autre fille à aimer, nous sommes plus excités de voir le lien qu’elle et Helen auront », ont déclaré les Napier à People. « Ils sont déjà tellement amoureux l’un de l’autre! »

Mae porte le nom de la tante de sa mère et est née à 8h23 vendredi, pesant 7 livres, 1 once et 19,5 pouces. Erin Napier a partagé une publication Instagram avec plusieurs Polaroids du dernier ajout de la famille.

Les stars de « Home Town » ont annoncé qu’elles attendaient en avril, écrivant sur Instagram qu’elles « ajouteraient un autre petit visage à (leurs) vidéos personnelles et albums photo » dans « quelques semaines ». Dans le post, le couple a déclaré avoir gardé les nouvelles au sein de son cercle de famille et d’amis proches pendant « près de 8 mois ».

Le couple est également les parents de sa fille Helen, 3 ans. Dans son annonce de grossesse, Erin Napier, 35 ans, a déclaré qu’elle avait voulu qu’Helen ait un frère après avoir été témoin du lien entre son père et son oncle.

« … J’ai regardé mon papa et son frère se tenir près de la tombe de ma grand-mère. Deux hommes avec de nombreuses différences se sont renforcés l’un l’autre. Deux hommes qui la connaissaient mieux qu’aucun de nous ne le pourrait jamais », a-t-elle écrit. «Les frères et sœurs font ça, ils savent et se souviennent et gardent en vie les magasins d’une famille. Et nous voulions cela pour Helen.

À la mi-avril, Napier a noté quelques similitudes entre sa grossesse actuelle et sa grossesse avec Helen, partageant une photo de son petit ventre rond sur Instagram et notant que sa fille aînée s’était «cachée de la même manière jusqu’au jour de sa naissance. «

«Je sais que c’est bizarre», a écrit Napier, notant qu’elle était enceinte de 32 semaines au moment où la photo a été prise.

En décembre, Napier a exprimé sa frustration face à «des spéculations constantes sur la situation reproductive d’une famille», notant qu’elle avait été la cible de nombreux commentaires et questions sur la nécessité de «donner à Helen un frère ou une sœur». En octobre, une photo d’elle-même en salopette ample a suscité des questions sur la possibilité d’être enceinte.

«Si ce moment vient, Instagram sera le dernier à savoir», a-t-elle écrit.

