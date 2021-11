Les stars de Harry Potter se réunissent pour un spécial 20e anniversaire sur HBO Max

2 PACK HERMIONE YULE ET VIKTOR KRUM / HARRY POTTER / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE SPECIAL EDITION

Viktor Krum est un élève de l'école de magie Durmstrang et un membre de l'équipe Bulgare de quidditch. Lui et Hermione Granger se rencontrent quand ce dernier vient pour participer au tournoi des trois sorciers, ils sympathisent et viennent même ensemble au bal de Yule organisé au moment de Noël. Pour ce two-pack exclusif, tous deux sont représentés avec leur tenue de bal, lui avec son uniforme rouge et elle avec sa longue robe rose à volants et son chignon. Cet élégant couple fera une très belle addition à votre collection de personnages représentés dans leur tenue de bal.