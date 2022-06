Les stars de Gavin et Stacey ont été aperçues en train de tourner sur Barry Island

Gavin et Stacey les fans se sont déchaînés après que deux membres de la distribution aient été aperçus en train de filmer sur Barry Island.

La sitcom britannique à succès a peut-être pris fin en décembre 2019 après trois saisons de séparation, ne reprenant que l’étrange spécial de Noël, mais il semble qu’il pourrait y avoir plus en vue pour l’adorable duo ainsi que Smithy, Nessa, Oncle Byrn, Pam, Mick et le reste de la bande.

Gavin et Stacey les fans ont été laissés en haleine après le dernier spécial de Noël en 2019.

Mais maintenant peut marquer la fin de nos larmes et le temps de ramasser nos pintes de vin en fête.

Les deux acteurs repérés dans le sud du Pays de Galles n’étaient autres que Larry Lamb – qui joue le rôle de Mick Shipman – et Alison Steadman – qui joue Pam Shipman.

Comme l’a noté un utilisateur de Twitter, « quelles sont les chances » que le couple apparaisse sur Barry Island accompagné d’une équipe de tournage s’ils ne tournent pas pour une sorte d’épisode dérivé – ou osons-nous même suggérer une autre saison – de Gavin et Stacey?

« Alison Steadman et Larry Lamb (BLOODY PAM ET MICK) ont été aperçus en train de filmer SUR BARRY ISLAND ! *Respirez profondément », a écrit un autre utilisateur.

Une photo a même vu Larry Lamb repérer l’appareil photo et faire un signe de la main joyeux.

Le TikToker a en effet également spéculé si une telle observation pourrait indiquer que le couple « filme une nouvelle saison de Gavin et Stacey’.

Plus tôt cette année, dans une interview avec Dan Walker et Sally Nugent de BBC Breakfast, Lamb a déclaré qu’il pensait « quelque chose [would] se produire […] tôt ou tard’.