Les stars de Cobra Kai ont hâte que Daniel et Johnny fassent équipe

Les débuts très attendus de Netflix de la saison 4 de Cobra Kai apporteront à coup sûr toute une série de surprises et de défis aux personnages principaux Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, dont l’un sera le couple traditionnellement en guerre travaillant ensemble pour la première fois. Cet élément placera sans aucun doute les Karaté Kids sur un territoire auparavant inexploré, ce que la star Ralph Macchio ne peut pas attendre que le public voie.

« Ce que j’attends le plus dans l’équipe Daniel/Johnny, c’est le défi. Naviguer dans leurs personnalités variées et leurs mentalités têtues alors qu’ils travaillent vers la même fin de partie. Leur histoire est nuancée et multicouche. Ils sont câblés si différemment même bien que leurs intentions soient alignées. Billy et moi aimons plonger dans l’amitié ainsi que la rivalité. C’est ce que [executive producer] Hayden Schlossberg a toujours appelé l’élément Ross et Rachel de notre émission. Cela fait une excellente comédie ainsi qu’un drame accru dans la saison 4. »

Macchio n’est pas le seul à avoir hâte de voir Daniel-San et Johnny faire équipe pour lutter contre la menace de Cobra Kai et John Kreese, avec William Zabka tout aussi enthousiaste à l’idée que les personnages trouvent un terrain d’entente après toutes ces années.

« J’étais ravi que Johnny et Daniel aient trouvé un terrain d’entente et se soient alignés à la fin de la saison 3. » L’ennemi de mon ennemi est mon ami. » C’est une excellente note et un point de départ pour tout ce qui nous attend dans l’histoire. «

La troisième saison s’est terminée avec de grands changements apportés au monde de Cobra Kai. Le dojo Miyagi-Do de Daniel s’est maintenant associé aux nouveaux étudiants Eagle Fang de Johnny pour vaincre Cobra Kai, qui a maintenant été repris par le menaçant John Kreese. Leur trêve inattendue est intervenue après la visite d’un autre personnage crucial de la Karaté pour enfants passé, Ali Mills Schwarber d’Elisabeth Shue, qui s’est avéré être une expérience beaucoup plus curative que les personnages ou le public auraient pu s’y attendre.

En plus de devoir apprendre à travailler ensemble, l’union de Daniel et Johnny devra faire face à d’autres défis majeurs dans la saison 4 alors que Kreese obtient son propre partenaire, Le Karaté Kid Partie III Terry Argent. Ami proche de John Kreese depuis ses années militaires, Terry Silver est le principal antagoniste de The Karate Kid 3 de 1989, et un personnage que de nombreux fans espéraient qu’il reviendrait pour plus de bouffonneries motivées par la vengeance contre Danny LaRusso et l’héritage de M. Miyagi. Prévu pour être à nouveau interprété par l’acteur Thomas Ian Griffith, un teaser récent montrait Silver dans toute sa gloire à queue de cheval, taquinant un retour aux techniques brutales, violentes et offensives qui rivalisent avec celles de John Kreese.

Les premières saisons de Cobra Kai ont été un énorme succès pour Netflix, et la quatrième saison à venir ne montre aucun signe de ralentissement de ce succès, avec le casting et les fans enthousiasmés par les aventures continues de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Cobra Kai la saison 4 n’a pas encore de date de sortie, mais mettra à nouveau en vedette Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio et Peyton List aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka. Cela nous vient de Deadline.

