Les stars de ‘Christmas Chronicles 2’ Kurt Russell et Goldie Hawn avaient de grandes idées pour le père Noël et Mme Claus dans la suite

Quand Kurt Russell a joué le Père Noël dans Les chroniques de Noël, il n’y avait qu’une seule femme qui pouvait remplir les bas de Mme Claus. Goldie Hawn joue la femme du Père Noël, et elle a un rôle beaucoup plus important dans la suite, Les chroniques de Noël 2. Cette fois, Kate (Darby Camp) et son futur demi-frère Jack (Jahzir Bruno) doivent aider les clauses à empêcher un elfe traître (Julian Dennison) de mettre fin à Noël.

Matt Lieberman, écrivain des deux Chroniques de Noël films, a parlé avec Showbiz 45Secondes.fr par téléphone de la suite, qui est maintenant disponible sur Netflix. Voici comment Hawn et Russell l’ont aidé à façonner leurs personnages.

Goldie Hawn était un ajout surprise aux premières “ Chroniques de Noël ”

La participation de Hawn à la suite donne en quelque sorte la surprise du premier Chroniques de Noël. Même Lieberman ne savait pas qu’elle allait se présenter à la fin lorsque le Père Noël reviendrait au pôle Nord.

«Jamais dans mes rêves les plus fous n’avons-nous pensé [we’d get Hawn]», A déclaré Lieberman. «Je ne sais même pas si ce moment était même dans le script original. Je ne m’en souviens plus. Tout cela a été mis en place à la dernière minute. C’était au-delà de nos attentes les plus folles.

Un film de Kurt Russell et Goldie Hawn avait beaucoup à vivre

Faire apparaître Hawn en camée est une chose. Lieberman savait que l’écriture d’un film complet avec Hawn et Russell avait accru la pression.

“Elle ne s’était pas du tout engagée à faire le deuxième film lorsqu’elle a été placée dans le premier”, a déclaré Lieberman. «Nous avons donc décidé de tenter de la mettre dans celui-ci, mais nous savions que nous devions lui donner un sens, non seulement parce que c’était elle, mais c’était le premier film qu’elle et Kurt ont fait ensemble depuis. À la mer et que c’était Mme Claus en plus de cela, nous voulions rendre le personnage vraiment significatif, intéressant et cool et avoir un impact.

Kurt Russell a emmené Matt Lieberman à l’école du Père Noël

Lieberman écrit seulement Les chroniques de Noël. Russell les vit.

«Avoir Kurt dans ce rôle a évidemment fait Chroniques de Noël 1 ce que c’était », a déclaré Lieberman. «Il s’est mis tout entier dans le Père Noël. Lorsque vous vous asseyez avec Kurt Russell, l’été peut-être deux ou trois mois avant le début du tournage et il a déjà commencé à pousser sa barbe. Vous vous asseyez avec lui et il est tellement engagé dans le rôle. J’ai dit à ma femme que j’avais l’impression d’écrire l’autobiographie du Père Noël avec lui ou quelque chose comme ça.

Donc, Lieberman a pris des notes sur tout ce que Russell voulait être Les chroniques de Noël 2.

“Il avait une idée tellement précise de qui il était basé sur beaucoup de mythologie réelle et St. Nick”, a déclaré Lieberman. «Toute son histoire d’origine que nous avons pu inclure dans le film, une grande partie de celle-ci venait de Kurt [and] l’idée que Mme Claus possède cet élément magique.

Goldie Hawn a également eu des idées pour “ The Christmas Chronicles 2 ”

Hawn n’était pas aussi méthodique que Russell, mais elle faisait aussi des suggestions.

«Il y a certainement beaucoup de conversations comme, ‘Voudrait-elle voir ça sous cet angle? Cela vient d’arriver. Nous serions toujours en colère ici. Nous ne pouvons pas simplement changer d’attitude tout de suite », a déclaré Lieberman.

Russell et Hawn ont également suggéré sur les thèmes de Les chroniques de Noël 2, que le Père Noël et Mme Claus n’ont jamais eu d’enfants. Kate et Jack leur donnent un bref aperçu de ce que pourrait être d’avoir des enfants.

“Cette idée est venue à travers les brouillons et la réflexion sur les personnages avec Kurt et Goldie”, a déclaré Lieberman. «L’année dernière, je me suis assis avec eux et [director] Chris [Columbus] et nous avons vraiment réfléchi à qui sont ces gens, ce qui les motive et ce qui est important pour eux. C’est ainsi que ces idées ont intégré l’histoire. »