Les stars de Captain America 4, WandaVision et Loki apparaissent dans les nouvelles publicités Hyundai

Les stars de l’univers cinématographique Marvel sont apparues dans un endroit inattendu. À savoir, quelques nouvelles publicités Hyundai. Anthony Mackie de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Elizabeth Olsen de WandaVision sont apparus dans une paire d’annonces pour le constructeur automobile en tant que Captain America et Wanda Maximoff, respectivement. Les publicités présentent à la fois des acteurs en costume et pleinement dans leur personnage. Loki apparaît également dans l’une des publicités, qui a été la première à être lancée chez Hyundai et a déjà accumulé plus de 2 millions de vues dans le monde.

Anthony Mackie Capitaine Amérique, qui a fait ses débuts dans le dernier épisode de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, se présente dans une publicité pour sauver un homme dans la rue. Nous le voyons dans son tout nouveau costume, fouettant son bouclier vers quelqu’un et le faisant sortir tout en criant « tête haute ». Il conclut ensuite en disant : « Pourquoi disons-nous tête haute alors que nous voulons vraiment dire canard ? » Cela rejoint le slogan actuel de Hyundai, « tout remettre en question ».

Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Captain America dans une nouvelle publicité pour Hyundai #FalconAndWinterSoldierpic.twitter.com/fuBTNvNtbj – L’actualité du faucon et du soldat de l’hiver (@falconsoldierTV) 15 juin 2021

Elizabeth Olsen, quant à elle, apparaît dans une autre publicité Hyundai sous le nom de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Cependant, elle n’est pas dans son costume de super-héros complet. Cela reflète plutôt les premiers épisodes de WandaVision, qui ont été réalisés dans le style des sitcoms à l’ancienne. Wanda, tenant une voiture dans la paume de sa main, se demande pourquoi on l’appelle l’âge d’or de la télévision alors que tout est en noir et blanc. Les deux publicités arrivent à environ 15 secondes.

Cela signifie à quel point les deux émissions Disney + étaient énormes, en termes d’impact sur la culture pop. Certes, les deux acteurs étaient apparus dans des films MCU, tels que Captain America : guerre civile et Avengers : guerre à l’infini, qui a rapporté des milliards collectifs au box-office. Mais ces publicités, très précisément, sont liées aux émissions MCU en direct. Alors qu’il était déjà évident que les deux émissions ont été un succès, c’est encore un autre indicateur que Marvel a commencé à dominer le petit écran ainsi que le grand écran.

WandaVision était la première émission MCU en direct à faire ses débuts sur Disney + plus tôt cette année. Il a lancé la phase 4 du MCU et a dominé la conversation en ligne pendant son exécution. Malheureusement, Elizabeth Olsen a récemment confirmé qu’il s’agissait d’une série limitée et qu’il n’y aura pas de deuxième saison. Mais n’ayez crainte, car elle reviendra en tant que sorcière écarlate dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui devrait arriver dans les salles l’année prochaine.

Quant à Anthony Mackie, il est sur le point de revenir dans Captain America 4, qui serait actuellement en développement chez Marvel Studios. Le statut de The Falcon and the Winter Soldier saison 2 reste quelque peu remis en question. Cependant, si une autre saison se produisait, ce serait probablement dans un certain temps, car l’ardoise de Marvel est pleine à craquer.

Loki diffuse actuellement sa première saison sur Disney + et plusieurs autres émissions sont en préparation.Hawkeye, Mme Marvel, She-Hulk, Moon Knight et Invasion secrète sont tous en préparation, avec Guerres d’armures et Coeur de pierre en chemin aussi. Nous avons également l’animation What If..? arriver cet été. Assurez-vous de consulter les nouvelles publicités Hyundai sur Twitter pour toi.

