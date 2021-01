Les stars de Bridgerton sont hantées pour cette raison

Bridgerton renouvelé pour une saison de plus en Netflix après le succès de ses premiers chapitres sur la plateforme. Sans surprise, la série Shonda Shimes se poursuivra pendant au moins un an. Cependant, toutes ne sont pas de bonnes nouvelles: Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, stars du casting, vivent actuellement un moment déchirant autour du spectacle. Qu’est-ce qui se passe?

Parmi les différents assaisonnements que les épisodes créés à Noël ont, vous retrouverez le haut contenu érotique de certaines de ses scènes. Le spectacle comprenait des séquences très bien accomplies principalement entre les protagonistes. La clé était dans le coordinateur de la confidentialité qui a travaillé avec eux, Lizzy Talbot.

Bridgerton: les acteurs sont contrariés que des vidéos d’eux sur des sites pornographiques

Bien que les acteurs aient admis qu’ils auraient dû avertir leurs familles de ces parties, cela ne leur posait pas de problème. Cependant, Tout a changé lorsque divers sites pornographiques ont commencé à télécharger des vidéos Bridgerton sur leur contenu sans le consentement de la production ou des artistes.

Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page se sont démarqués pour leurs scènes à Bridgerton (Netflix)



Comme signalé Indie Wire, la série a déjà lancé des actions pour demander que ces scènes soient supprimées pour violation de la propriété intellectuelle. Outre le problème des droits de Bridgerton, les mêmes médias ont expliqué que Les interprètes de Daphné et Simon sont hantés en voyant leurs visages sur des sites érotiques qu’ils n’ont jamais autorisés.







« Cela a été particulièrement pénible pour Phoebe et Régé-Jean, deux jeunes comédiens qui se sont inscrits pour le rôle de leur vie et n’ont pas consenti à être exploités de cette manière »a déclaré une source de The Sun à propos de la colère des acteurs de la série face à cette situation inconfortable.

Bridgerton n’est pas la première série à souffre de ces violations de droits d’auteur par des sites Web pornographiques. Game Of Thrones, Normal People et Sex Education sont quelques-unes des émissions qui ont été mal utilisées par les sites.