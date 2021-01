Les stars de Bridgerton ont avoué leur amour pour Lady’s Gambit

Bridgerton a été créée sur Netflix le 25 décembre et a remplacé Lady’s Gambit comme la plus regardée sur la plate-forme. Les deux séries ont atteint un nombre d’audience impressionnant et ont été saluées par la critique. Leurs points communs ne s’arrêtent pas là parce que Rege Jean Page et Phoebe Dynevor ont avoué leur amour pour la série avec Anya Taylor-Joy. Regardez ce qu’ils ont dit!

L’émission de Scott Frank est devenue la mini-série la plus regardée de tous les temps sur le service de streaming, étant regardée par 62 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours. Les projections pour la création de Shonda Shimes sont similaires et il estime qu’il atteindra 63 millions dans son premier mois d’antenne.

Gambito de Dama a mené le classement d’audience pendant le plus longtemps et du 23 octobre aux premiers jours de décembre, il n’avait pratiquement pas de compétition. Les stars de Bridgerton faisaient partie des nombreux fans de la série et alors ils ont avoué dans une vidéo spéciale pour Netflix.







Bridgerton: les stars du casting qui sont fans de Lady’s Gambit

« Lady’s Gambit Je l’ai vue pendant la quarantaine. J’essayais de la suivre, mais ça n’a pas duré longtemps. C’est un très bon spectacle. », a déclaré l’interprète de Daphné interrogée sur le dernier programme qu’elle a vu sur l’estrade. Son partenaire a accepté la réponse et a déclaré: « Lady’s Gambit, vous le voyez très facilement et rapidement. Vous pouvez vous perdre. »







En outre, Page a déclaré qu’il aimerait être ami avec n’importe quel personnage de la série d’échecs. « Apprenez-moi à visualiser mes lignes au plafond la nuit », Il a plaisanté sur la capacité de Beth Harmon à jouer au jeu avec son esprit juste en regardant le plafond de sa chambre.

Pour plus de coïncidences, les deux séries se fixent et catapultent les carrières de leurs protagonistes. De plus, ils n’ont toujours pas leur deuxième saison confirmée. Bien que Gambit de Dame était destiné à être une mini-série et Bridgerton prévoit de continuer au moins un an de plus.