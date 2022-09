Les stars avec les interprétations les plus remarquables de la reine Elizabeth de tous les temps

Opinion

À l’âge de 96 ans, la reine Elizabeth II est décédée en Écosse. Elle était au pouvoir depuis 70 ans et a été représentée à plusieurs reprises au cinéma et à la télévision.

Il y a plus ou moins sept décennies, l’histoire du monde a été témoin de l’un des événements sociopolitiques les plus importants : l’hypothèse de Reine Elizabeth II sur le trône britannique. Il y resta à la tête de la famille royale et son image fut matière à des fictions qui parvinrent tant au cinéma comme à la télévision, pour raconter son histoire ou pour la mentionner ou l’utiliser comme personnage dans une histoire. Environ 15 actrices ont eu l’honneur de l’interpréter et de toutes, ces personnes étaient les cinq qui ont fait le mieux, dont nous nous souvenons le jour historique où Isabelle II décédé à l’âge de 96 ans.

+Les cinq étoiles qui ont le mieux incarné Elizabeth II

5-Emma Thompson

Dans le film promener les chiens qui est arrivé il y a dix ans, emma thompson était chargé de faire vivre Isabelle II dans lequel la reconstitution du jour où la sécurité du palais de Buckingham a été violée par un voleur nommé Michel Fagan. Se déroulant en 1982, il montre comment cet homme a réussi à éviter tous ceux chargés de prendre soin de la reine et à atteindre la chambre où il dormait.

4Claire Foy

Une des actrices qui a fait La Couronne dans Netflix devenu un phénomène mondial. Dans ce cas, il devait montrer les années de jeunesse de la reine, lorsqu’elle a commencé à régner en Angleterre. Le spectacle a été créé en 2016 et a valu à l’actrice qui a ensuite fait partie d’œuvres telles que premier homme Oui Insensé un Golden Globe et un prix de la meilleure actrice de la syndicat des acteursMerci pour ce que vous avez fait.

3 – Hélène Mirren

Dans reinele film de 2006 qu’il a réalisé Stephen Frearscelui chargé d’interpréter la reine était Hélène Mirren. C’était l’un des films de l’année et il a gagné Mirren une nomination à oscar pour la meilleure actrice. jusqu’au vôtre Isabelle II était chargée de féliciter l’artiste et l’invitait à dîner au palais de Buckingham pour ce qui avait été fait dans cette production centrée sur la négociation entre la reine et le premier ministre, Tony Blairpour voir comment faire face à la mort de Dame Di dans l’accident de voiture de 1997.

2Olivia Colman

Aussi bien que Claire Foy a fait un excellent travail en tant que reine Elizabeth dans La Couronne, Olivia Colman a répondu aux attentes lorsqu’il s’est agi de lui succéder dans les saisons suivantes de La Couronne (plus tard remplacé par Imelda Staunton). Grâce à ce qu’elle a fait dans les saisons trois et quatre, elle a été reconnue par un Emmy et pour un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique.

1 – Fred Armisen

Oui, dans ce cas, nous parlons peut-être du seul homme de l’histoire qui a dû jouer la reine Elizabeth dans une fiction. l’étoile de Saturday Night Live Il l’a fait dans plusieurs sketches du célèbre spectacle comique enregistré à New York, où il a montré une parodie de la reine et l’a fait comme s’il était un fan de punk. En ce sens, il a également copié plusieurs des attitudes rebelles que l’on voit habituellement chez ceux qui mènent un style de vie punk.

