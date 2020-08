Les stars adorent cette tendance mode pas chère

31/08/2020 21h30

Pas de sacs à main de créateurs coûteux, pas de pull Supreme inabordable et pas de Yeezys en vente libre. Non, la tendance estivale 2020 est vraiment abordable pour tout le monde et très facile à réaliser soi-même. La tendance des années 90 du batik fait un brillant retour.

Les stars les plus cool de l’heure, du mannequin Hailey Bieber (23 ans) au rappeur Travis Scott (28 ans) portent des vêtements à l’imprimé couleur psychédélique. Vous n’avez pas besoin de beaucoup pour le faire vous-même. Juste un vêtement, des gants jetables, un ruban adhésif, de la teinture pour tissu et du sel de fixation et bien sûr un grand seau d’eau.

Hailey Bieber comme une vraie fille des années 90

Hailey Bieber adore les vêtements Drew House. Pas étonnant, il s’agit également de l’incendie de son mari Justin Bieber (26 ans). Tout comme le couple Kardashian-West, ils font la promotion vigoureuse des pulls, chemises et pantalons sur Instagram.

Début juillet, le top model est apparu dans un costume deux pièces coloré composé d’un sweat à capuche et d’un pantalon de jogging dans un look tie-dye. Vous devez dire que vous ne pouvez pas obtenir plus d’ambiance des années 90 en un seul regard!

Kylie Jenner rend le batik sexy

Certes, la plupart des associés tie-dye ressemblent plus aux hippies coincés de Goa qu’aux divas sexy comme Kylie Jenner (23 ans). Avec une combinaison moulante, cependant, l’actrice à la première personne a prouvé à quel point les couleurs séduisaient les courbes sexy.

À propos, tout le monde peut acheter le look. L’ensemble «Nyce» est de la marque Matt et coûte 120 dollars, soit environ 100 euros. Si vous ne voulez pas montrer autant de peau, vous pouvez teindre vous-même une combinaison blanche.

Rihanna: look de plage cool

Pour ceux d’entre vous qui ne sont toujours pas convaincus, voici la preuve ultime. Même la reine de la fraîcheur, Rihanna (32 ans), rejoint le battage médiatique du batik. Dans un souffle de rien, la lauréate d’un Grammy a parcouru ses histoires. Sa petite robe rouge a l’air sexy et super décontractée en même temps.

C’est exactement ce qui rend la tendance estivale si géniale. Le look est associé à des journées détendues sur la plage, mais en 2020, il est combiné avec des accessoires sympas pour créer un look de vie nocturne sexy.

Travis Scott: le batik convient aussi aux hommes

Ce ne sont pas seulement les femmes qui célèbrent la tendance estivale, les hommes la suivent également. Les fashion victimes confiantes et aventureuses comme Travis Scott (28 ans) ont depuis longtemps découvert le look par elles-mêmes.

Ici aussi, il suffit de sortir les vieilles chemises du placard et d’aller au batik. Si vous le faites vous-même, vous pouvez créer des styles sympas avec des couleurs inhabituelles, par exemple avec des tons pastel doux ou des couleurs métalliques froides.

