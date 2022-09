Les sports d’équipe pourraient être excellents pour votre sentiment de bien-être

Si vous êtes le genre de personne qui n’aime pas trop le sport, vous pourriez considérer la plupart des sports d’équipe comme une perte de temps. Beaucoup attribuent les sports d’équipe au plus haut niveau de sport que nous voyons à la télévision, où les joueurs sont payés des millions pour s’amuser. Les sports d’équipe, cependant, descendent à de très nombreux niveaux au-delà de la simple élite hautement rémunérée. Et des études montrent qu’en pratiquant un sport d’équipe, vous pourriez activement améliorer votre santé !

Photo : Jannes Glas/Unsplash

Comment suis-je? Qu’est-ce qu’une étude récente a trouvé sur la participation sportive?

Les sports d’équipe améliorent notre éthique de travail

Un facteur qui a été trouvé dans cette étude, qui a examiné le cerveau de plus de 4 000 enfants pratiquant des sports d’équipe, est que les sports d’équipe peuvent améliorer l’éthique du travail. Puisqu’ils nous apprennent à travailler avec les autres et non contre eux, nous pouvons profiter de la capacité de trouver ce second souffle et cette énergie pour servir l’ensemble, pas seulement nous-mêmes.

Les sports d’équipe peuvent ajouter du respect pour les autres

Souvent, les jeunes en particulier peuvent manquer de respect à qui que ce soit d’autre qu’à eux-mêmes. Les sports d’équipe, cependant, permettent aux gens d’apprécier la myriade de compétences que d’autres pourraient apporter à la table. Cela crée un plus grand sentiment de respect pour les personnes dans nos vies, ce qui ne peut être que bon pour notre santé et notre bien-être à long terme.

Photo : Josh Calabrese/Unsplash

Les sports collectifs améliorent notre mémoire

L’étude a révélé que les enfants qui participaient à des sports d’équipe étaient susceptibles d’avoir un hippocampe élargi; la partie de notre cerveau qui gère la mémoire et les réponses au stress. Si vous avez l’habitude de résoudre constamment des problèmes au sein d’une équipe, il est plus facile de surmonter les moments de stress et de gérer les incidents qui pourraient vous forcer à sortir de votre zone de confort.

Les sports d’équipe peuvent réduire le risque de dépression

Cependant, un autre lien très important pour améliorer le niveau de l’hippocampe est la capacité à lutter contre la dépression. Non seulement cela améliore votre capacité à rester concentré, à avoir une mémoire plus forte et à vous connecter avec les autres, mais cela peut aussi vous rendre plus résistant à la menace de ressentir des symptômes dépressifs en général.

Les sports d’équipe nous maintiennent en forme et en bonne santé

Le poids et l’apparence physique sont des facteurs déterminants majeurs dans la façon dont nous nous percevons ; c’est simplement un fait. Les sports d’équipe nous aident à perdre du poids, à rester en forme et à nous sentir généralement en meilleure forme et en meilleure santé. Cela a pour sous-produit de vous faire vous sentir mieux en même temps dans votre vie de tous les jours.