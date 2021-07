Les spoilers du manga Dragon Ball Super 74

Les plus grosses fuites et spoilers du manga Dragon Ball Super 74 arrivent. Vegeta et Granola se battent férocement. Dieu de la destruction?

le Spoilers Dragon Ball Super 74. Le manga DBS 74 nous réserve bien des surprises. Certains ont déjà eu accès à ce nouveau chapitre et y ont largué les bombes.

Grâce aux premiers brouillons de Toyotaro, tout le monde sait que dans le chapitre 74 du manga Dragon Ball Super, nous aurons une bataille entre Vegeta et Granola. Mais pas que le Prince des Saiyans nous ait autant surpris. Ci-dessous vous avez la liste des spoilers qui résument un peu ce manga 74 de Super en plus des impressions particulières de Ryokutyka :

Vous êtes-vous approché de XX ? Il s’est converti?

Quoi qu’il en soit, le sacrifice est énorme… physiquement parlant.

– Tout le chapitre est Vegeta vs. Grande vague.

– Le Granola est supérieur au Vegeta.

– Ils se battent dans une rivière, dans une cascade et dans un lac.

– Goku reprend conscience et voit Vegeta et Granola voler pendant qu’ils se battent.

– Vegeta incite Granola à détruire une partie des ruines de la ville par accident.

– Granola devient furieux et donne un coup de pied à l’estomac de Vegeta.

– Vegeta attrape la jambe de Granola et essaie de la casser.

– Granola frappe à nouveau le ventre de Vegeta avec sa main, Vegeta essaie de l’arrêter en lui saisissant le bras mais Granola brise l’armure de Vegeta avec ses doigts.

– Vegeta saigne de la bouche, le coup de Granola le blesse beaucoup.

– Vegeta commence à se transformer, Granola s’éloigne car il sent que Vegeta est dangereux.

– Une grande colonne de feu entoure Vegeta.

– Vegeta a une nouvelle transformation Vegeta God of Destruction.

– Ses cheveux sont foncés, il n’a pas de sourcils, ses yeux sont comme la transformation Ultra Instinct, il a un corps musclé (mais pas autant que Dai san dankai) et des « flammes » autour de son corps.

intrigue manga

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

