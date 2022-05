Les spoilers d’Aquaman 2 révélés par Amber Heard, témoignage du procès de Johnny Depp

Alors que la piste de diffamation Johnny Depp / Amber Heard touche à sa fin cette semaine, des témoignages entendus lundi concernant la prochaine apparition d’Amber Heard dans Aquaman et le royaume perdu, et plus précisément comment son rôle aurait été considérablement réduit en raison de ses problèmes juridiques en cours avec Depp, semble avoir révélé des spoilers pour le film de super-héros. L’ancienne productrice hollywoodienne Kathryn Arnold a pris la parole en tant que témoin de Heard pour corroborer les affirmations des actrices selon lesquelles son apparition en tant que Mera dans Aquaman 2 était à l’origine beaucoup plus grand qu’il ne l’est devenu.

Tout en détaillant les changements apportés au script pour Aquaman et le royaume perdu, Arnold a partagé ce qui semble être des spoilers sur le blockbuster par rapport au personnage de Mera et comment elle sera « hospitalisée » dans le film et ne sera plus revue avant la fin du film. Dans son témoignage, Arnold a expliqué comment, malgré des problèmes de « chimie » signalés entre Heard et Momoa, elle avait été amenée à croire que le scénario original comportait un rôle plus important pour l’actrice. Dit-elle:

« Quand deux acteurs réussissent bien dans une relation amoureuse, et vous savez, ils se marient ou ils vont avoir un bébé, vous voulez suivre cela. Une partie de ce qui a bien fonctionné dans Aquaman n’était pas seulement les séquences d’action, mais à avoir un personnage féminin fort avoir une relation avec un personnage masculin fort, c’est très stimulant. Donc, cela fonctionnait pour eux en premier lieu. Et selon Mme Heard, lorsqu’elle a lu le premier scénario d’Aquaman 2, elle avait un fort arc romantique [in] tout le film, et elle a également eu de superbes séquences d’action à la fin de cette histoire dans ce scénario. Elle figurait principalement dans le scénario d’Aquaman 2 lorsqu’elle l’a lu pour la première fois. »

Arnold a poursuivi en discutant davantage de la façon dont Heard s’est préparé pour le rôle avec beaucoup de formation dans la conviction qu’il y aurait des séquences d’action substantielles nécessaires. Après avoir expliqué que Heard n’avait pas reçu de scripts pendant longtemps après, bien que d’autres stars du film aient reçu plusieurs copies, lorsqu’elle en a reçu une, son rôle avait été « diminué ». Arnold a conclu :

« Je crois que dans le premier acte du film, elle a été blessée d’une manière ou d’une autre, ou a quelque chose à voir avec le bébé », a révélé Arnold. « Je ne sais pas exactement, je vais juste avec ce que Mme Heard m’a dit, qu’elle se retrouve à l’hôpital au début de ce nouveau film Aquaman 2, et ne sort pas vraiment jusqu’à la fin, pour faire genre de conclure les choses. Mais toutes les interactions avec Momoa [character]et certainement les scènes d’action, ont été supprimées. »

Warner Brothers devrait nier les allégations selon lesquelles son rôle a été supprimé en raison de ses problèmes juridiques avec Depp

Alors que le procès entre dans ses derniers jours, avec des déclarations de clôture qui devraient avoir lieu à la fin de cette semaine, le directeur de DC Films, Walter Hamada, devrait prendre la parole mardi pour nier le rôle de Heard dans Aquaman 2 a été réduite en raison du procès ou de l’un de ses problèmes persistants avec Johnny Depp.

Heard a précédemment témoigné que Warner Bros. avait « considérablement réduit » son rôle de Mera dans Aquaman et le royaume perdu en conséquence directe des affaires judiciaires et de la presse négative qui leur sont liées, qui entourent toutes les querelles juridiques entre les deux stars. Alors que le procès se dirige apparemment vers des témoignages potentiellement cruciaux dans les prochains jours, la déclaration de Hamada pourrait bien être celle qui s’avérera cruciale dans le procès.