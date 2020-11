Les spin-offs de The Legend of Zelda sont classés du pire au meilleur

Cette franchise Nintendo n’a pas l’habitude de spin-off, comme c’est le cas avec Mario ou Kirby

Analyser l’histoire de Nintendo dans les jeux vidéo, nous avons constaté que la société japonaise est assez encline à produire retombées de toutes sortes pour certaines de ses franchises. Ça oui, Mario prend le gâteau, et dans des marques comme LA légende de Zelda ceux-ci sont beaucoup moins courants. Maintenant, ils ne sont pas inexistants, et à l’occasion de la première imminente de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, nous allons découvrir quelques joyaux, mais aussi plusieurs désastres, qui ont tenté d’imiter l’esprit de la marque bien qu’avec d’autres systèmes de jeux.

Zelda débarque sur CD-i avec trois titres exclusifs

Pour beaucoup, le pire ‘retombées‘ de LA légende de Zelda, ce qui s’explique par le fait qu’il s’agissait de jeux vidéo réalisés en un temps record. Trois tranches exclusives pour ce système multimédia dans lequel il y avait des défauts partout. Personne n’est sauvé, et la meilleure chose que vous puissiez faire est d’ignorer son existence malgré le fait que son animation peut attirer votre attention. Certains d’entre vous diront qu’ils ne sont pas des « spin-off » en tant que tels lorsqu’ils continuent avec le système jouable de Zelda II, mais pour nous, ils le sont.

Entraînement à l’arbalète de Link

Wii C’était une plate-forme innovante pour l’époque, mais pour être honnête, des jeux vidéo de franchises bien connues qui tentaient de s’adapter à leurs contrôleurs à capteur de mouvement étaient souvent publiés, et ils se sont avérés être de petites catastrophes. Arrivé avec Épées Dragon Quest, et aussi avec Entraînement à l’arbalète de Link. Une succession de phases dans lesquelles Lien Il se trouve que c’est le protagoniste d’un jeu d’action à la troisième personne qui ne fonctionne pas du tout, malgré le fait qu’à l’époque, les critiques n’étaient pas du tout mauvaises.

Tingle: jusqu’à quatre jeux vidéo inconnus du public

Peut-être avez-vous eu la chance d’essayer Tingle’s Rosy Rupeeland dans Nintendo DS, mais cette sous-franchise née de LA légende de Zelda avait plus de tranches qui ont été lancées sur la même plate-forme et qui ont été testées avec les genres les plus variés: d’un RPG simple et amusant, avec des dialogues humoristiques, aux titres d’aventure traditionnels dans lesquels ce personnage de la saga se concentre sur ce faire le mieux: travailler avec des cartes. C’étaient des échecs relatifs, et du moins dans notre pays, peu de gens les connaissent.

Guerriers Hyrule

Certains conviennent que Hyrule Warriors est le ‘retombées‘ce dont la franchise avait besoin; lancé en Wii U, plateforme sur laquelle il est passé sans douleur ni gloire, a été redécouverte par les joueurs sur New Nintendo 3DS et Commutateur Nintendo. Un des meilleurs ‘musou‘ Qu’avez-vous fait Koei Tecmo, et le genre qui correspond le mieux à l’esprit de la franchise. C’est tout ce qu’un titre secondaire doit avoir d’une saga principale: action, aventure et batailles de masse. Et bientôt ça vient à nous Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, titre qui servira de préquelle à La légende de Zelda: le souffle de la nature.

Cadence of Hyrule: belle œuvre d’art

LA légende de Zelda à l’état pur: c’est ainsi que l’on pourrait définir Cadence d’Hyrule, un titre qui mêle le gameplay traditionnel de la saga (lorsqu’il est joué en 2D), avec les fondements d’un jeu vidéo musical. Le plus drôle, c’est que nous sommes devant un ‘retombées‘ de Crypte du NécroDancer, et à son tour est un autre ‘retombées‘de la marque de Nintendo.

Pour une grande partie des adeptes de LA légende de ZeldaC’est un «spin-off» indispensable; Pour d’autres, une petite folie qui va au-delà du preset et qui jette les bases de plus de projets liés à Cadence d’Hyrule.

