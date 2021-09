Les spin-offs de Stranger Things sont envisagés, Millie Bobby Brown pourrait obtenir une onze séries

Il peut encore y avoir une attente considérable jusqu’à ce que nous puissions voir la saison quatre de la série à succès Netflix Choses étranges de retour sur les écrans l’année prochaine, mais en plus de plusieurs indices de la distribution que la saison cinq est à peu près assuré de suivre, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a suggéré que nous assistions à la « naissance d’une franchise » avec de nouvelles retombées à venir à l’avenir. Étant l’un des plus gros tirages de Netflix, avec la saison 3 totalisant 582 millions d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours, il était toujours probable que le streamer chercherait à s’étendre au-delà de l’émission phare et nous pourrions enfin être sur le point de voir cela se produire.

Dans un commentaire presque contradictoire, Sarandos a déclaré au public lors de la Conférence Code à Beverly Hills : « Les franchises, c’est bien, mais ce que vous voulez, ce sont des succès. » Il a cependant poursuivi, en parlant de Choses étranges plus précisément, pour dire que la série est actuellement « une franchise en train de naître » et a également laissé entendre qu’il y avait des « spin-offs » envisagés. Bien sûr Millie Bobby Brown a un accord avec Netflix, qui la verra non seulement revenir en tant que Eleven dans Choses étranges mais aussi en reprenant le personnage principal d’Enola Holmes, il y a donc de fortes chances qu’elle soit à bord pour un Choses étranges spin-off centré sur le personnage principal Eleven avec les frères Duffer. Il existe également quelques options déjà disponibles qui pourraient être explorées dans les futures branches de la série d’horreur de science-fiction.

Le monde de Choses étranges étendu à une série de romans prequel au moment de la première de la saison deux sur Netflix, et a inclus des histoires sur les horreurs précédentes de l’expérience qui ont conduit à la création d’Eleven et à la révélation de l’Upside Down, et un roman sur le passé de Jim Hopper , travaillant comme détective à New York. Jusqu’à présent, ces deux choses ont été évoquées dans la série, et selon la star David Harbour, il y aura plus du passé de Hopper dans la nouvelle saison.

Parler à Collisionneur à propos de son rôle dans la saison à venir, Harbour a déclaré: « Je peux parler de Hopper. Je suppose que je dis cela à propos de beaucoup de saisons, mais c’est ma saison préférée, dans le sens où il est à son plus pur, il est le plus vulnérable, dans un sens. Il a été, comme nous l’avons vu, il est dans cette prison russe, donc nous devons le réinventer dans un sens. Il peut renaître à partir de ce qu’il était devenu, et nous avions toujours en quelque sorte planifié cela presque résurrection de vous avez Gandalf meurt, Galdalf le Gris réapparaît, et je suis vraiment intéressé par sa résurgence. beaucoup plus. Et il y a de vraies surprises dont vous ne savez rien qui commenceront à apparaître et à jouer gros au fur et à mesure que la série avance. «

Si ces surprises pourraient conduire à une série dérivée de Jim Hopper, qui sait, mais il y a beaucoup de fans du personnage de Harbour, et en fait de nombreux personnages de la série, qui sont suffisamment investis pour vouloir en savoir plus sur le Choses étranges famille, et les créatures de l’Upside Down, que ce qui sera dit dans la saison à venir. Netflix a récemment sorti la nouvelle bande-annonce de Choses étranges saison quatre, qui a présenté la maison de la famille Creel, qui appartient au personnage joué par la légende de l’horreur Robert Englund dans la série. Cette nouvelle est née à Deadline.

