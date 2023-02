Les Spice Girls feraient partie des célébrations du couronnement du roi Charles III d’Angleterre

in

célébrités

Les Spice Girls auraient tout prêt pour faire partie des célébrations du couronnement du roi Charles III d’Angleterre avec qui elles entretiennent une relation étroite.

©GettyLes Spice Girls

Après des retrouvailles qui n’étaient pas à 100% car Victoria Beckham ça ne vient pas du jeu Courrier quotidien signalé que le total Les filles aux épices ils sont prêts pour un retour triomphant dans une occasion qui n’en est que meilleure pour célébrer. Nous parlons de l’événement historique que l’Angleterre prépare pour le couronnement de son nouveau roi ! Dégager, CharlesIII a toujours entretenu un lien étroit avec le groupe des années 90.

La dernière fois que le Les filles aux épices ils ont fait une représentation tous ensemble c’était à la cérémonie de clôture du Jeux olympiques à Londres en 2012. Depuis lors, il n’a jamais été possible de voir chanter et danser ensemble sur scène Victoria Beckham, Mel B, Melanie Chisholm, Emma Bunton et Geri Halliwell du moins jusqu’à ce qui sera un événement inoubliable comme celui préparé pour l’investiture du nouveau monarque anglais.

Le retour des Spice Girls dans une cérémonie unique

Le lien de CharlesIII avec les Les filles aux épices Cela remonte à 1997 lorsque le prince de Galles de l’époque a reçu les artistes lors d’un gala au Royaume-Uni pour une émission caritative associée à l’entité du désormais monarque : La confiance du prince. Que s’est-il passé à ce moment-là ? Geri et Mel B. ils ont rompu le protocole avec une gifle audacieuse sur le derrière de Carlos ainsi qu’en l’embrassant sur les joues. Quelle controverse !

C’est cette même année que CharlesIIIainsi qu’un de leurs enfants, le prince Harry, ont eu la chance de recroiser la route du Les filles aux épices malgré le fait que leur dernière rencontre ait été une source de discorde à travers la presse tabloïd. Fin 1997, à une autre occasion, le fils de Isabelle II Il était accompagné de ses héritiers à la première de Monde des épicesle film emblématique mettant en vedette le groupe pop du moment à l’époque.

Il est de notoriété publique que CharlesIII a tenu plus d’une réunion avec les membres du Les filles aux épices seul, c’est pourquoi le lien du monarque avec les stars de la musique est bien renforcé et sert d’excuse parfaite aux fans de ce groupe pop inoubliable pour le revoir à 100% lors de la célébration du couronnement du nouveau roi d’Angleterre la prochaine fois samedi 6 mai. Épingle de sûreté!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?