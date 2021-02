Les spermatozoïdes sournois «  empoisonnent  » leurs rivaux, les forçant à tourner en rond jusqu’à ce qu’ils meurent

Certains sperme Les cellules sont des manipulateurs impitoyables qui empoisonneront littéralement leurs concurrents dans la course à la fécondation d’un ovule, selon de nouvelles recherches.

Dans une étude publiée le 4 février dans la revue PLOS Génétique , des chercheurs du Max Planck Institute for Molecular Genetics (MPIMG) à Berlin ont étudié les spermatozoïdes de souris sous le microscope pour mieux comprendre les effets d’un ADN séquence connue sous le nom d’haplotype t. L’équipe savait d’après des recherches antérieures que les spermatozoïdes porteurs de cette séquence avaient tendance à nager plus droit (plutôt que dans les cercles de la mort) et plus rapidement en moyenne que les spermatozoïdes en compétition sans elle.

Maintenant, ils ont constaté que les tactiques de ces spermatozoïdes très efficaces sont un peu moins sportives.

« Les spermatozoïdes avec l’haplotype t parviennent à désactiver les spermatozoïdes sans lui », co-auteur de l’étude Bernhard Herrmann, directeur au MPIMG, dit dans un communiqué . « L’astuce est que l’haplotype t » empoisonne « tous les spermatozoïdes, mais produit en même temps un antidote, qui n’agit que sur le sperme-t [those with the t-haplotype] et les protège. «

Le résultat, a déclaré Herrmann, est un peu comme un marathon «dans lequel tous les participants reçoivent de l’eau potable empoisonnée», mais seuls certains coureurs ont accès à l’antidote.

Beau sperme fini en dernier