Les spécifications Reliance JioPhone 5G divulguées pourraient être annoncées dès la fin août

Les rumeurs d’un smartphone Reliance Jio 5G circulent depuis un certain temps déjà. L’année dernière, lors de l’assemblée générale annuelle de Reliance Industry Limited, la société de télécommunications a lancé le premier smartphone Jio, baptisé Jio Phone Next, avec prise en charge 4G.

Parce que la prochaine JioPhone 5G devrait être l’un des smartphones 5G les plus abordables du marché indien, le buzz et l’excitation autour de l’appareil sont élevés. Si certaines rumeurs sont vraies, les spécifications du futur appareil ont déjà été divulguées en ligne.

Une rumeur récente suggère que le JioPhone 5G devrait recevoir le SoC Snapdragon 480 de Qualcomm, qui sera couplé avec jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 32 Go de stockage interne.

La rumeur suggérait qu’il y aurait deux variantes, l’une avec 2 Go de RAM et l’autre avec 4 Go de RAM, la variante la plus basse étant proposée à Rs 12 000. Cependant, il est possible que, tout comme l’année dernière avec le Jio Phone Next, cet appareil ne soit également disponible qu’en une seule variante.

Dans tous les cas, cela ferait de Reliance Jio la première marque indienne à lancer un téléphone 5G à un prix aussi abordable. Aucune des marques locales, y compris Micromax et Lava, entre autres, n’a lancé de téléphone 5G autour de ce prix.

L’appareil est susceptible d’être livré avec un écran LCD HD + IPS de 6,5 pouces. Il est également susceptible d’obtenir une configuration à double caméra à l’arrière, avec une caméra principale de 13 MP et une caméra macro de 2 MP. À l’avant, le téléphone comprendrait un jeu de tir à selfie de 8 mégapixels.

Le téléphone Jio 5G fonctionnerait sur Pragati OS, un système d’exploitation personnalisé que Jio a développé en partenariat avec Google. Le Jio Phone Next fonctionne également sur Pragati OS.

En ce qui concerne la date de lancement, il est supposé que le prochain téléphone Jio 5G sera lancé lors de la prochaine AGA de RIL, qui est prévue pour le 29 août. Compte tenu de la façon dont Jio prévoit de lancent leurs services 5G d’ici la fin de ce moisla date de lancement spéculée de l’appareil a du sens.

