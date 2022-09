Les spécifications de OnePlus 11 Pro ont fui, seront livrées avec une charge Snapdragon 8 Gen 2 et 100W

23 septembre 2022 16:55:08 IST

Les fuites du OnePlus 11 Pro ont déjà commencé à faire surface. Si les rumeurs vont bon train, le prochain produit phare de OnePlus sera livré avec un Snapdragon 8 Gen 2, une batterie massive et une vitesse de charge incroyablement rapide de 100W.

Un pronostiqueur fiable et réputé du nom d’OnLeaks a partagé non seulement les rendus numériques des smartphones, mais également les spécifications complètes du OnePlus 11 Pro, nous donnant une idée de ce à quoi s’attendre du prochain produit phare de la marque chinoise.

Le OnePlus 11 Pro arborera un écran AMOLED QHD+ 120Hz de 6,7″ avec un trou perforé dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP – une dégradation par rapport au tireur selfie 32MP du 10 Pro en termes de résolution.

Le OnePlus 11 Pro sera alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le nouveau SoC devrait être officialisé en novembre lors du sommet Snapdragon de Qualcomm, le OnePlus 11 Pro étant l’un des premiers smartphones à proposer le nouveau chipset amélioré.

Le smartphone exécutera OxygenOS 13 basé sur Android 13 prêt à l’emploi et sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le modèle de base ayant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord.

Pour les appareils photo, vous obtiendrez un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière du 11 Pro, un ultra large de 48 MP et un téléobjectif de 32 MP avec zoom optique 2x. Le système de caméra sera réglé par Hasselblad et sera accompagné d’une tonne d’optimisations logicielles du fabricant d’appareils photo hérités.

L’appareil est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui prendra en charge une charge rapide de 100 W. OnePlus est susceptible de fournir un chargement avec l’appareil, bien que nous ne pouvons pas dire cela avec une certitude absolue.

Les autres fonctionnalités du OnePlus 11 Pro incluent un curseur d’alerte, un scanner d’empreintes digitales intégré et prise en charge de Dolby Atmos. Le smartphone aura un port USB-C en bas et des options de connectivité sans fil comme Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E. Il aura également plus de bandes 5G que n’importe quel téléphone OnePlus précédent.

Bien que OnePlus n’ait fait aucun commentaire sur l’appareil ni ne l’ait reconnu de quelque manière que ce soit, les analystes pensent que l’appareil sera lancé dans les premières semaines de 2023 et arrivera plus tôt que le OnePlus 10 Pro.

