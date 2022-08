Les spécifications complètes du système PC pour Saints Row

Les spécifications complètes du système pour le prochain renouveau de Saints Row de Deep Silver Volition ont été rendues publiques. Bien sûr, les exigences minimales du système ont déjà été divulguées par le studio en juin, mais vous avez maintenant une idée beaucoup plus claire de la façon dont votre PC jouera au jeu.

Vous aurez besoin d’un AMD Ryzen 5 1500X ou d’un Intel Core i7-6700k pour exécuter le jeu de la meilleure façon possible (1080p @ 60FPS). De plus, une carte avec au moins 8 Go de VRAM est requise ; les développeurs recommandent soit une AMD Radeon RX 5700, soit une GeForce GTX 1070.

Enfin, pour fonctionner avec les paramètres recommandés, le jeu nécessite également 16 Go de RAM, ce qui, comme Andy l’a souligné dans un article sur le port PC de Spider-Man de Marvel, devient de plus en plus typique.

Si votre PC n’est pas tout à fait à la hauteur de la tâche, vous pouvez vous débrouiller avec un Intel Core i3-3240 ou AMD Ryzen 3 1200 et un GPU avec au moins 4 Go de VRAM, comme un GTX 970 ou RX 480, avec des paramètres minimaux ( 1080p, 30FPS). De plus, le jeu peut être joué avec des paramètres de base avec seulement 8 Go de RAM, ce qui est un peu plus clément.

En revanche, si vous souhaitez jouer à Saints Row à son réglage le plus élevé (4k 60 FPS), un Core i5 12600 ou un Ryzen 7 5800x est requis. De plus, vous aurez besoin d’une carte graphique avec 12 Go de VRAM, comme une 3080ti ou une RX 6800XT.

Windows 10 64 bits est requis pour exécuter toutes les versions du jeu.

Dans un tel cas, vos options sont limitées si vous utilisez toujours Windows 7 ou 8. De plus, un disque SSD doit être utilisé pour l’installation sur n’importe quel paramètre au-delà des exigences minimales, selon Deep Silver Volition, qui indique également que le jeu exigera 50 Go d’espace de stockage.

La version PC du jeu de Deep Silver Volition ne comportera pas d’options visuelles spécifiques mais dans une nouvelle démo technologique.