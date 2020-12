Les souvenirs légendaires de Shadowlands tombent avec 100% de chance dans le raid du nouveau château de Nathria

Dans World of Warcraft: Shadowlands, la réinitialisation de cette semaine hier a entraîné une injection massive de contenu de fin de partie dans lequel les joueurs peuvent se plonger. Avec la sortie du premier raid et la première saison des donjons PvP et Mythique + cotés, il reste encore beaucoup à faire.

Avec l’ouverture du château de Nathria, il y a plus qu’un simple butin à saisir. Les joueurs peuvent éliminer certains des boss pour gagner des souvenirs légendaires à donner au Runecarver, principalement ceux qui ne peuvent être obtenus que dans Nathria.

Depuis un certain temps, les joueurs redoutent l’inévitable agriculture que cela pourrait prendre. Avec les souvenirs légendaires basés sur des donjons, on peut exécuter le donjon encore et encore, à moins qu’il ne tombe en difficulté mythique qui a un verrouillage hebdomadaire.

Avec un drop basé sur un raid, cependant, les joueurs n’ont qu’une seule chance par semaine par difficulté. Une fois qu’un boss a été abattu / pillé en difficulté, il ne peut plus être pillé sur cette difficulté jusqu’à ce que le mardi suivant apporte une réinitialisation hebdomadaire.

Pour cette raison, les joueurs redoutaient qu’avoir un peu de malchance puisse les obliger à abattre les boss de Nathria pendant des semaines. Cela était particulièrement décourageant pour les joueurs avec des souvenirs légendaires qui ont été abandonnés par les boss ultérieurs.

Heureusement, Tempête De Neige semble avoir trouvé une solution à cela – en éliminant complètement le RNG lorsqu’il s’agit de pertes de mémoire légendaires basées sur les raids!

Il est important de noter cependant que c’est pas confirmé. La réclamation est faite par Wowhead, qui a observé un certain nombre de meurtres de boss et vu les souvenirs légendaires chuter avec 100% de chance. Il est possible que les équipes qu’ils ont observées aient simplement une chance incroyable, bien que très improbable.

Si vous n’êtes pas familier avec le nouveau système d’artisanat légendaire, les joueurs sont chargés de récupérer une mémoire légendaire et de retourner à Torghast vers le Runecarver à l’intérieur. Là, vous pouvez lui apprendre la mémoire légendaire à fabriquer pour vous.

Ensuite, vous revenez vers lui avec deux missives de la statistique secondaire choisie et un objet pour fabriquer le légendaire. À partir de là, il vous suffit de sélectionner la mémoire choisie que vous avez déverrouillée pour la créer à nouveau, ce qui débloque également la possibilité de la mettre à niveau à partir de là.

Étant donné que de nombreuses classes ont leur meilleur emplacement verrouillé derrière les murs de Nathria, il est bon de voir que les chances de chute sont garanties – ou du moins très, très élevées. Cela devrait rendre la mouture un peu plus supportable pour la plupart des joueurs.