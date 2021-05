Les «  souvenirs  » des ondes gravitationnelles pourraient nous aider à trouver des chaînes cosmiques insaisissables

Paul M. Sutter est astrophysicien à Université d’État de l’Ohio, hôte de Demandez à un Spaceman et « Radio spatiale, « et auteur de »Votre place dans l’univers. « Sutter a contribué cet article à Voix d’experts de 45secondes.fr: Op-Ed & Insights.

De nombreuses théories de l’univers primitif prédisent que le cosmos devrait être inondé de fissures dans l’espace-temps, appelées chaînes cosmiques, mais aucune chaîne cosmique n’a encore été détectée. Maintenant, une nouvelle proposition suggère que nous devrons peut-être les rechercher non pas par l’astronomie traditionnelle, mais par leur signature d’onde gravitationnelle, qui peut persister dans l’espace-temps longtemps après la disparition de la chaîne cosmique.

Alors que l’univers n’avait même pas un deuxième âge, il a subi les transitions de phase les plus radicales et les plus transformatrices de son existence – un exploit qui ne s’est pas répété même jusqu’à nos jours, des milliards d’années plus tard. Ces transitions de phase ont complètement réorganisé l’univers alors que la force unifiée (hypothétique) s’est éclatée en forces fondamentales séparées: la gravité, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et l’électromagnétisme.

En rapport: Les meilleures images du télescope spatial Hubble de tous les temps!

Au fur et à mesure que les forces se dissipaient, l’énergie fondamentale du vide quantique de l’espace-temps se réaligna pour soutenir les nouvelles forces. Mais ce réalignement n’était pas parfait. Pensez à l’eau dans un bac à glaçons qui se transforme en glaçons. Lorsque la transition de phase se produit, différentes régions de l’eau peuvent former des cristaux de glace orientés de diverses manières. Dans certaines parties de la glace, les molécules d’eau s’aligneront dans une direction pour former un cristal; dans d’autres parties de la glace, les molécules d’eau s’aligneront dans une direction différente. Quoi qu’il en soit, toute l’eau se transforme en glace lorsqu’elle est suffisamment froide, mais des défauts peuvent apparaître entre les domaines de différents arrangements cristallins.

Vous pouvez voir ces défauts comme des fissures et des défauts dans ces glaçons. Mais pour voir les fissures et les failles qui se sont développées dans l’espace-temps, il faut regarder beaucoup plus attentivement. Les défauts qui sont apparus au cours des premières transitions de phase de l’univers peuvent prendre diverses dimensions, mais le plus courant est probablement une fissure unidimensionnelle, connue sous le nom de chaîne cosmique (qui n’est pas liée aux supercordes de la théorie des cordes).

Faire des vagues

Rencontrer une corde cosmique serait un spectacle effrayant. Il ne serait pas plus large qu’un proton, mais il emballerait la masse d’une Terre entière en moins d’un mile. En raison de la façon dont une corde cosmique tirerait sur le tissu de l’espace-temps, vous pourriez faire un cercle complet autour d’un sans avoir à parcourir 360 degrés. Les chaînes cosmiques divisent également la lumière provenant de tous les objets d’arrière-plan, les faisant apparaître en double. Selon la façon dont elles interagissent avec d’autres particules et forces, les chaînes cosmiques peuvent briller avec un rayonnement intense et des particules à haute énergie. Ils s’étendent également probablement à travers l’univers entier.

La meilleure façon de rechercher une chaîne cosmique n’est pas de rechercher la chaîne elle-même, mais quand ils parviennent à s’emmêler avec eux-mêmes ou avec les autres. Lorsque cela se produit, des boucles de substance filandreuse peuvent se former. Ces boucles sont incroyablement instables, vibrent comme des folles jusqu’à ce qu’elles émettent suffisamment d’énergie pour disparaître.

De nombreuses théories de l’univers primitif prédisent que les chaînes cosmiques devraient être omniprésentes. En effet, les cosmologistes pensaient autrefois que les cordes seraient si communes qu’elles formeraient les squelettes des plus grandes structures du cosmos. Mais enquête après enquête n’a rien révélé – pas d’images doubles de galaxies lointaines, pas d’éclairs de rayonnement lorsque les boucles vibrent d’elles-mêmes à mort.

Ainsi, un nouvel article récemment publié dans la base de données de pré-impression arXiv.org suggère une nouvelle approche: au lieu de rechercher des signes directs de chaînes cosmiques, nous devrions rechercher des signes indirects, comme l’empreinte qu’ils laissent sur l’espace-temps lui-même.

Faire un souvenir

Les boucles de cordes cosmiques sont incroyablement massives et extrêmement instables. C’est un combo puissant qui peut produire une bonne quantité d’ondes gravitationnelles, qui sont des ondulations dans le tissu de l’espace-temps. Mais les boucles individuelles ne contribueront pas beaucoup; Les instruments actuels n’ont pas la sensibilité pour détecter une seule boucle vibrante de la même manière qu’ils peuvent détecter la fusion des trous noirs.

Mais les ondes gravitationnelles ne sont pas exactement comme les ondes d’eau ou les ondes sonores. Ils ne passent pas seulement par l’espace-temps; ils peuvent déformer de façon permanente l’espace-temps, créant une «mémoire» d’arrière-plan de leur passage. Imaginez chaque son produisant un petit bourdonnement permanent où qu’il aille – c’est ce que les ondes gravitationnelles peuvent faire.

Dans l’étude récente, les astrophysiciens ont exploré la nature de la mémoire des ondes gravitationnelles laissée par les boucles de cordes cosmiques vibrantes. Ils ont constaté que les ondes les plus fortes étaient produites lorsque des cuspides et des plis se formaient dans les boucles et que leur mémoire serait également la plus forte.

Parce que les astronomes n’ont pas encore trouvé de preuves de chaînes cosmiques, les théoriciens se demandent depuis longtemps si les chaînes cosmiques se sont dissipées il y a longtemps, ne laissant aucune preuve derrière elles. Mais si, au contraire, nous recherchons leur mémoire d’ondes gravitationnelles, nous pouvons détecter les empreintes des cordes cosmiques même si elles n’existent plus.

Mais une question clé demeure: pouvons-nous détecter ces souvenirs? Malheureusement, il est un peu trop tôt pour le dire. Nos méthodes habituelles de compréhension de la gravité ont tendance à se décomposer dans l’environnement extrêmement fort près de la cuspide d’une boucle de cordes, nous ne savons donc pas exactement quels effets elle pourrait avoir sur l’espace-temps environnant.

Une possibilité est que l’énergie gravitationnelle libérée par les cuspides forme immédiatement de petits trous noirs. Dans ce cas, il y aurait peu de mémoire d’onde gravitationnelle, car la plupart de l’énergie serait redirigée vers la formation du trou noir. Cependant, si toute l’énergie était destinée à former des ondes gravitationnelles, alors leurs souvenirs pourraient être détectables avec la prochaine génération de détecteurs, comme l’antenne spatiale à interféromètre laser basé dans l’espace.

La mémoire des ondes gravitationnelles est une prédiction clé de la relativité générale, et les astronomes développent lentement la technologie nécessaire pour voir ces signatures. Trouver les souvenirs de cordes cosmiques serait un double bonus – une confirmation de la théorie d’Einstein de la relativité générale et la toute première détection d’un reste de la première seconde de l’univers.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.