Les sosies de Marvel prennent le contrôle de TikTok et ils sont alarmants et convaincants

euh… QUOI !?

Les sosies de personnages de Marvel interagissent sur TikTok et c’est en fait un peu effrayant.

TikTok regorge de sosies – et certains sont alarmants et convaincants. De Taylor Swift à Rihanna en passant par Ariana Grande, jetez un rapide coup d’œil à votre FYP et vous trouverez tout un tas de personnes qui ressemblent à nos célébrités préférées (heureusement).

Cependant, une nouvelle tendance émerge sur la plate-forme des sosies de personnages Marvel et ils pourraient en fait vous tromper. Ils ont même tous commencé à jouer en duo, un peu comme les Avengers de TikTok, si vous voulez.

Les sosies de Marvel prennent le contrôle de TikTok. Photo : @heyjohnson via TikTok, @kate_johansson via TikTok, @clynned via TikTok

Qui est Kate Johansson sur TikTok ? Scarlett Johansson a-t-elle une sœur ?

Kate Johansson (@kate_johansson) est un sosie russe de Scarlett Johansson qui cosplaye le personnage de Scarlett Natasha Romanoff (ou Black Widow) depuis un certain temps maintenant. Elle compte actuellement plus de 7 millions de followers sur la plateforme.

Kate a donné le coup d’envoi lorsqu’elle a posté un clip d’elle-même en train de manger des sushis habillée en Black Widow. TikToker @clynned, qui ressemble étrangement à Jeremy Renner (qui joue Hawkeye), puis a suivi avec un clip de lui-même en train de grignoter sur « Leave the Door Open » de Silk Sonic. Au moment de la rédaction, cette vidéo à elle seule compte 4,5 millions de likes et a été vue 28,9 millions de fois.

Le cosplayer Spider-Man de Tom Holland @heyjohnson est rapidement entré dans le chat, s’asseyant pour un McDonald’s dans son costume Spider complet avec Black Widow. Et comme vous pouvez l’imaginer, les fans de MCU le perdent dans la section des commentaires. « DOPPLEGANGERS UNISSEZ-VOUS !!! » un fan a écrit. Un autre a commenté: « Ma merveille intérieure crie. »

Maintenant, Tony Stark, Ant-Man et Captain America se sont également joints à nous.

Une franchise de films centrée sur l’univers cinématographique TikTok ? Nous aimerions le voir.

