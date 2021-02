Les sosies de célébrités dans la publicité du Super Bowl de Michelob Ultra sont si parfaites

Michelob Ultra Organic Seltzer devient réel dans sa publicité du Super Bowl.

La boisson fait ses débuts dans le grand gibier dans un endroit amusant qui présente de grandes stars – ou, du moins, ce qui semble être de grandes stars.

«Superstars: qui sait ce qui leur passe par la tête lorsque les enjeux sont aussi élevés? Quand leur héritage est en jeu », dit quelqu’un qui ressemble à une imitation Christopher Walken dans une voix off pour l’annonce qui présente des images de ce qui ressemble à Serena Williams, Sylvester Stallone, Lucy Liu, Megan Fox, Maluma et Usher.

Après que les célébrités aient dit qu’elles voulaient un seltz dur biologique sans glucides, sans sucre ou sans arrière-goût, Don Cheadle se précipite dans un hélicoptère, glisse sur son bateau et commente que tout ce qui semble réel ne l’est pas.

Après avoir atterri sur le yacht, l’acteur se retrouve face à face avec son doppelgänger, qui est joué par son frère réel, Colin, et le lance.

Maluma aide à lancer Michelob Ultra Organic Seltzer. Eh bien, nous pensons qu’il le fait. Michelob Ultra

Il attrape ensuite une paire de jumelles et regarde de plus près les «célébrités» du début de la publicité, et les téléspectateurs se rendent compte que ces «célébrités» n’étaient vraiment que des gens qui ressemblent aux stars.

Michelob Ultra a déclaré dans un communiqué qu’il espère que les téléspectateurs se rendent compte que s’il y a de l’artificialité dans la vie de tous les jours, le seltzer dur est « aussi réel qu’il le goûte ».

« Je creuse le concept créatif et le fait que le produit est organique », a déclaré Cheadle dans le communiqué à propos de son implication dans la publicité.

La boisson se décline en trois saveurs – pêche poire, concombre citron vert et ananas épicé – contient 80 calories, ne contient pas de sucre et, selon le communiqué, est «filtrée six fois pour éliminer les impuretés».

La publicité se termine par une photo de l’homme qui donne la voix off, confirmant ce que beaucoup ont pu soupçonner dès le départ: ce n’est pas l’acteur acclamé.

«Je ne suis pas Christopher Walken», dit-il alors que le spot tire à sa fin, prouvant que même si les choses ne semblent pas toujours telles qu’elles paraissent, elles ne sont pas toujours comme elles sonnent non plus.