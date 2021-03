Les sorts chauds de l’ancien Mars n’ont probablement pas duré longtemps

L’ancienne Mars n’était chaude et humide que par intermittence, suggère une nouvelle étude.

Bien que la surface martienne soit sèche aujourd’hui, il est clair que de l’eau liquide y a coulé il y a des milliards d’années. La planète est marquée par les canaux fluviaux et d’anciens lits de lacs se cachent sur les planchers de plusieurs cratères – y compris Gale et Jezero, qui sont actuellement explorés par Curiosity de la NASA et Rovers de persévérance , respectivement.

Mais cela reste flou, et un sujet de débat scientifique considérable , à quoi ressemblait vraiment l’ancien Mars. La planète était-elle chaude et humide il y a longtemps, ou a-t-elle presque toujours été glaciale, avec seulement des étendues douces sporadiques permettant des flux d’eau transitoires?

La recherche de la vie sur Mars: une chronologie photographique

Une nouvelle étude renforce ce dernier point de vue, suggérant qu’il a fallu des événements dramatiques pour réchauffer le cœur froid de Mars, et que de telles déviations anciennes n’ont jamais duré longtemps.

« Mars a été réchauffé par intermittence lorsque sa composition atmosphérique a été modifiée par l’apport de gaz dérivés du volcanisme et des impacteurs de météorite », a déclaré le co-auteur Joel Hurowitz, géoscientifique à l’Université Stony Brook à New York, dans un communiqué.

Ces vagues de chaleur « ont permis à l’eau de s’écouler à la surface, formant des rivières et des lacs et les roches et minéraux que nous associons à l’eau sur Mars », A déclaré Hurowitz.

La nouvelle étude, dirigée par Robin Wordsworth de l’Université de Harvard, présente un nouveau modèle climatique de l’ancienne Mars. Le modèle prend en compte une variété de facteurs, y compris les effets des éruptions volcaniques, qui ont déversé des gaz à effet de serre dans l’air martien, et la fuite d’hydrogène de l’atmosphère dans l’espace.

Cet hydrogène s’échappe, conduit par le vent solaire , a augmenté de façon spectaculaire après que Mars a perdu son champ magnétique protecteur mondial. Il y a environ 3,7 milliards d’années, l’atmosphère martienne autrefois épaisse était à peine 1% aussi dense que celle de la Terre actuelle, et l’ère des rivières et des lacs à la surface de la planète rouge touchait à sa fin.

La nouvelle étude, qui a été publiée en ligne aujourd’hui (8 mars) dans la revue Géoscience de la nature , contribue à étoffer cette époque et le potentiel d’hébergement de la planète rouge. Par exemple, cela suggère que Mars « humide » était encore très froide, avec des températures de surface annuelles moyennes inférieures à moins 28 degrés Fahrenheit (moins 33 degrés Celsius).

« L’histoire dynamique des environnements martiens proposée ici suggère des opportunités pour l’émergence de la vie pendant des intervalles chauds et humides alors que des conditions réductrices auraient favorisé la chimie prébiotique, mais aussi des défis pour la persistance de la vie en surface face à des allongements fréquents et, à travers le temps, intervalles d’environnements oxydants principalement froids et secs », ont écrit Wordsworth et ses collègues dans la nouvelle étude.

Les «conditions réductrices» se réfèrent à une atmosphère dans laquelle l’oxydation – l’élimination des électrons des atomes et des molécules – est empêchée ou minimisée. En revanche, l’oxydation est répandue dans les «environnements oxydants».

L’oxygène est un biosignature – un signe de vie possible à rechercher dans les atmosphères des planètes extraterrestres. Fait intéressant, le nouveau modèle prédit que Mars avait une atmosphère riche en oxygène pendant de longues périodes « au milieu de son histoire sans nécessiter la présence de vie, indiquant que la détection d’O2 seule peut être un` `faux positif » pour la vie dans certaines circonstances, « ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude.