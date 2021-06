Les sorties les plus marquantes de Crunchyroll Latin America

Les services de streaming ont changé la vie des téléspectateurs, offrant la possibilité de profiter de diverses productions dans le confort de leur foyer. Ces derniers temps, des plateformes telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et HBO Max, mais qui apparaît derrière eux avec plus de 100 millions d’utilisateurs est Croustillant.

C’est le foyer de divers spectacles d’anime, comme il le fera à nouveau dans quelques mois pour la deuxième partie de l’ultime saison de Shingeki no Kyojin. Cette année, nous avions déjà des lancements attendus, dont certains ont dû être retardés par la pandémie de coronavirus. Maintenant, pour continuer dans la considération des clients, ils ont présenté les prochains lancements. Ne le manquez pas!

+ Séries en vedette

– FENA : PRINCESSE PIRATE | SAISON 2

Studio : Production IG

Problème : À annoncer

Après qu’une orpheline s’est échappée en haute mer, prenez sa place en tant que capitaine d’un équipage de pirates pour une aventure de cape et d’épée ! Fena: Pirate Princess est la série originale Crunchyroll et Adult Swim présentée en avant-première cet été.







– LA FEMME DRAGON DE MISS KOBAYASHI

Studio : Kyoto Animation

Problème : À annoncer

Tohru, Kobayashi et tous leurs amis dragons reviennent dans les nouveaux épisodes de Dragon Maid S de Miss Kobayashi.







– CETTE FOIS JE SUIS RÉINCARNÉ EN SLIME | SAISON 2

Étude : 8 bits

Problème : À annoncer

Rimuru et Tempest se préparent à affronter les forces de Demon Lord Clayman dans la suite de la deuxième saison !







– MON HÉROS ACADÉMIE | SAISON 5

Studio : OS

Diffusion : le samedi

Deku et la classe 1-A poursuivent leur entraînement en tant que héros et libèrent de nouveaux pouvoirs dans la dernière saison de My Hero Academia.







+ Nouvelles diffusions simultanées

– DROGUE DANS UN AUTRE MONDE – LA VIE LENTE D’UN PHARMACIEN TRICHE

Studio : EMT au carré

Problème : À annoncer

Un homme envoyé dans un autre monde va profiter de ses capacités pour fabriquer des médicaments, et c’est ce que le médecin ordonne !







– FENA : PRINCESSE PIRATE

Studio : Production IG

Problème : À annoncer

Après qu’une orpheline s’est échappée en haute mer, prenez sa place en tant que capitaine d’un équipage de pirates pour une aventure de cape et d’épée !







– PETITE AMIE, PETITE AMIE

Studio : Tezuka Productions

Problème : À annoncer

Le créateur d’AHO-GIRL raconte l’histoire d’une relation triangulaire dans laquelle un lycéen sort avec deux filles en même temps.







– JE SUIS DEBOUT SUR UN MILLION DE VIES | SAISON 2

Studio : Maho Film

Problème : À annoncer

Yusuke Yotsuya et les autres humains commencent leur combat contre l’armée orc dans I’m Standing on a Million Lives Saison 2 !







– IDOLISH7 THRID BEAT !

Studio : Troyca

Problème : À annoncer

La popularité d’IDOLiSH7, TRIGGER et Re:vale continue d’augmenter, mais une ombre se profile qui menace de faire bouger les choses.

– LA FEMME DRAGON DE MISS KOBAYASHI

Studio : Kyoto Animation

Problème : À annoncer

Tohru, Kobayashi et tous leurs amis dragons reviennent dans les nouveaux épisodes de Dragon Maid S de Miss Kobayashi.

– MA PROCHAINE VIE DE VILLAIN : TOUS LES CHEMINEMENTS MÈNENT À DOOM ! X

Studio : LIEN ARGENT

Problème : À annoncer

Tous les itinéraires mènent à une autre grande saison des aventures de Catarina Claes dans Ma prochaine vie en tant que méchante : tous les itinéraires mènent à Doom !

– PEACH BOY RIVERSIDE

Studio : Asahi Production

Problème : À annoncer

Une princesse entreprend de parcourir le monde lorsqu’un jour elle rencontre un célèbre guerrier tueur d’ogres !

– REFAIT NOTRE VIE !

Étude : sentir.

Problème : À annoncer

Transporté dix ans dans le passé, un ancien game designer va en profiter pour refaire sa vie !

– CETTE FOIS JE SUIS RÉINCARNÉ EN SLIME | SAISON 2

Étude : 8 bits

Problème : À annoncer

Rimuru et Tempest se préparent à affronter les forces de Demon Lord Clayman dans la suite de la deuxième saison !

– L’AQUATOPE SUR SABLE BLANC

Studio : PA Works

Problème : À annoncer

Une ancienne idole se rend à Okinawa et commence une nouvelle vie en aidant un aquarium en danger de fermeture.

– LES DIVINITES IDATEN NE CONNAISSENT QUE LA PAIX

Étude : MAPPA

Problème : À annoncer

Lorsque les démons se réveillent de leur grand sommeil, les descendants des dieux de la bataille appelés Idaten et l’humanité ripostent.

+ Séries qui continuent

– BORUTO : NARUTO NOUVELLE GÉNÉRATION

Atelier : Atelier Pierrot

Diffusion : dim / 01h00 PDT

Boruto continue ses aventures pour devenir le meilleur ninja avec la Team 7 et tous vos ninjas de Konoha préférés !







– DRAGON QUEST : L’AVENTURE DE DAI

Studio : Toei Animation

Diffusion : ven / 19 h 00 HAP

Basé sur la série classique Dragon Quest, suivez Dai et son groupe dans leur grande aventure pour vaincre le Seigneur des Ténèbres Hadler !

– KIYO A KYOTO : DEPUIS LA MAISON MAIKO

Studio : JCStaff

Diffusion : mercredi / 19 h 00 HAP

Deux filles poursuivent leurs rêves dans la vieille capitale dans cette jolie tranche de vie sur une maiko en herbe et le cuisinier de la maison.

– UNE PIÈCE

Studio : Toei Animation

Diffusion : dim / 12 h 01 HAP

Luffy et les chapeaux de paille continuent leurs aventures à Wano et combattent les puissants empereurs !

– SD GUNDAM WORLD HEROES

Studio : Lever du Soleil

Diffusion : jeu / 3:00 PDT

Une nouvelle série SD Gundam commence avec des batailles à travers le monde.

– À VOTRE ÉTERNITÉ

Studio : Base du cerveau

Diffusion : Lun / 9h30 PDT

Le voyage d’Inmo pour comprendre l’humanité et le monde se poursuit dans les nouveaux épisodes de To Your Eternity.

– LES VENGEURS DE TOKYO

Studio : Liden Films

Diffusion : sam/12h00 PDT

Un jeune homme remonte le temps à ses années d’étudiant, où il jure de protéger ses amis des dangereux criminels.

– TROPICAL-ROUGE ! PRÉCURE

Studio : Toei Animation

Diffusion : sam / 17h30 HAP

Une nouvelle série Precure arrive sur Crunchyroll, déjà tropicale !

– BIENVENUE À L’ÉCOLE DES DÉMONS, IRUMA-KUN ! | SAISON 2

Studio : Bandai Namco Photos

Diffusion : sam / 4:15 PDT

Les cours (démoniaques) reviennent avec Iruma et ses compagnons démoniaques étudiant les arts sombres !