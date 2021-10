Les sorties de dépistage remaniées de Madden NFL 22 sur PS5, PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Une partie assez importante du cycle de battage médiatique avant la sortie de Madden NFL 22 s’est concentrée sur les modifications apportées par EA Sports au système de dépistage du jeu en mode Franchise. C’était, au lancement et dans les entrées précédentes, assez rudimentaire. Vous obtiendriez une poignée de points chaque semaine que vous pourriez dépenser pour révéler de plus amples informations sur les recrues que vous souhaitiez recruter.

Avec le dernier correctif de la version, l’ensemble du système a été repensé. Maintenant, vous serez responsable de l’embauche et du licenciement des éclaireurs, de leur assignation et de l’exploration des détails des joueurs universitaires que vous souhaitez drafter. Vous obtiendrez des données sur leurs performances au NFL Combine, et le reste de la ligue prêtera attention aux joueurs que vous regardez, influençant les projections de repêchage.

Il s’agit d’une refonte absolument énorme, et bien qu’EA Sports ait encore un long chemin à parcourir pour obtenir le mode Franchise de sa simulation de football américain phare à égalité avec, disons, le mode équivalent de NBA 2K22, nous sommes impatients de creuser ces changements de façon imminente pour voir à quel point ils ajoutent à l’expérience de base de la franchise.

Bien sûr, la dernière mise à jour de Madden NFL 22 ne se limite pas au nouveau mode Scouting. Un nouveau mode classé avec diverses récompenses a été ajouté à The Yard, tandis que divers uniformes hérités et ressemblances de joueurs ont été inclus. D’autres améliorations ont été apportées pour passer la couverture – ce qui était un problème au lancement – ​​et il y a même un nouveau X-Factor pour démarrer.