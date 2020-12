«  Les Sopranos  »: Max Casella s’est senti «  comme un imposteur  » quand il a commencé à jouer Benny Fazio

Au cours des années, Les Sopranos avait le don de faire venir des acteurs qui s’intègrent parfaitement dans l’univers de la série. Les ajouts de la saison 2 de David Proval (Richie Aprile) et Janice Soprano (Aida Turturro) figurent parmi les meilleurs castings après la première saison.

Mais d’autres grands acteurs (et personnages) sont arrivés dans les saisons 3 à 5, lorsque Joe Pantoliano (Ralph Cifaretto), Steve Buscemi (Tony Blundetto) et Frank Vincent (Phil Leotardo) sont tous montés à bord. Et il y avait rarement des déceptions quand il s’agissait de soutenir les acteurs.

Prenez le casting de Max Casella, qui a auditionné pour trois différents Sopranos rôles avant de décrocher le rôle du ricanant Benny Fazio (à partir de la saison 3). Mais alors que Casella s’intégrait parfaitement au reste de la distribution, il avait l’impression de ne pas appartenir du tout au début de son Sopranos courir.

Max Casella pensait qu’aucune de ses 3 auditions « Sopranos » ne s’était bien passée

Au moment où Casella a décroché le rôle de Benny, il connaissait le Sopranos processus d’audition trop bien. «C’était f * ckin ‘horrible», se souvient Casella sur le Parler sopranos Podcast. «J’ai d’abord auditionné avec Lillo Brancato pour les personnages de Matt Bevilaqua et Sean Gismonte.»

De toute évidence, Casella n’a obtenu aucun de ces rôles de la saison 2. Et il n’aimait pas comment ça se passait dans la salle de casting. (Il ne recevait aucun commentaire positif de Sopranos créateur David Chase.) Plus tard, il est sorti pour la partie de Jackie Aprile Jr. qui est finalement allée à Jason Cerbone.

La troisième fois était le charme de Casella – même si ce n’était pas le cas. «Je n’arrêtais pas de penser: ‘C’est la fin. Je ne vais pas continuer à revenir en arrière », se souvient-il. «Puis je suis retourné pour Benny Fazio, et cette ressenti comme un désastre.

À ce moment-là, Casella pensait qu’on lui demandait seulement de revenir parce qu’il était ami avec Sopranos l’écrivain Frank Renzulli. Mais ça ne se passait pas de cette façon. «Tout était dans ma tête», a déclaré Casella sur Parler des sopranos. Après avoir tourné son premier épisode en tant que Benny, Casella ne pensait toujours pas que cela se passait bien.

Casella a déclaré qu’il se sentait « comme un imposteur » parce qu’il n’avait pas grandi dans la culture italo-américaine

Bien qu’il ait joué le New Yorker Vinnie Delpino sur Doogie Hauser, MD pendant quatre ans, Casella n’a pas grandi à Brooklyn. Casella est née d’une mère italo-américaine et d’un père juif et a grandi à Cambridge, Mass.

«Je n’ai pas du tout grandi dans la culture italo-américaine», a déclaré Casella sur Parler sopranos. «Je n’avais aucune idée de ce que signifiait être italien jusqu’à ce que je déménage à Hollywood et que tout le monde le mette [identity] sur moi. »

Une fois qu’il est arrivé sur le Sopranos ensemble, Casella s’est retrouvé entouré d’Italo-Américains de New York et du New Jersey. «Quand j’ai commencé Les Sopranos, J’étais juste comme, ‘je ne suis pas digne. Vous êtes la vraie chose. »Se souvient Casella. «Je me suis dit: ‘Je suis un imposteur, et ils le voient évidemment.’»

Sopranos les producteurs n’ont pas du tout vu cela; ils ont continué à donner à Casella de plus en plus de travail en tant que Benny. Dans la finale de la série, Benny conduit la voiture du gars qui frappe Phil Leotardo (Frank Vincent) dans une station-service de Long Island. Casella a fait tout le chemin jusqu’à la fin – et Benny a vécu pour en parler.