Les Sopranos : le fils de James Gandolfini a rompu le silence

L’âge d’or de la télévision a commencé avec Les Sopranos, à la fin des années 90, et cela a duré pratiquement jusqu’à la fin de Breaking Bad. La série sur la famille des gangsters du New Jersey est devenue un emblème de la télévision et un exemple de ce HBO peut faire sur le plan de la fiction. Près de quinze ans après sa fin, Photos de Warner Bros. sortira un film qui servira de prequel.







Les nombreux saints de Newark (Les saints mafieux), sera la vedette Michel Gandolfini, le fils de Jacques Gandolfini, l’acteur qui a donné vie à Antoine Soprano, qui a malheureusement perdu la vie en 2013. Lorsqu’il a été annoncé comme faisant partie du casting, il aura Alessandro Nivola (Parc Jurassique III) en tant que co-star, la ressemblance avec son père a rapidement été mise en évidence.

Cette semaine, lors d’un entretien avec Empire, Michel Gandolfini Il a parlé de ce que cela signifiait pour lui que David chasse l’a choisi pour donner vie à une version plus jeune de Antoine Soprano. « C’était probablement la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre », a assuré l’acteur et a déclaré qu’il ne voulait pas « Presse » alors tu as essayé « Soyez le meilleur acteur possible, en jouant Tony Quoi David voulait ».

La ressemblance entre Michael et son père est troublante. (Getty)



Dans ce contexte, il a évoqué la douleur de devoir se souvenir de son père, décédé il y a près d’une décennie, avec le personnage qui a fait de lui un symbole de l’âge d’or de la télévision. « Je n’ai pas pensé à ma douleur, parce que… Eh bien, j’aurais sali le lit.dit-il en riant Michel Gandolfini. De plus, il a souligné que sa version du personnage sera à l’opposé de celle qu’il a interprétée. Jacques Gandolfini: « Le personnage de mon père avait cette belle sensibilité sous son agressivité. Cette version est l’inverse, votre curiosité et votre sensibilité passent avant tout ».

Les Sopranos, une fin qui suscite encore des débats

Au-delà d’être considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la télévision, Les Sopranos il ne pouvait éviter le débat dans lequel tombent des fictions dont les fins sont remises en cause par les siens et des étrangers. Sans entrer dans trop de détails qui peuvent blesser les susceptibilités de ceux qui le regardent encore ou ne l’ont pas commencé, beaucoup ont eu du mal à digérer que l’émission se termine par un simple fondu au noir.







Au BoJack Cavalier ils ont réussi à expliquer pourquoi la fin était si abrupte. D’après la série créée par Raphaël Bob-Waksberg, Todd Il a été en couple pendant un certain temps avec la fille de l’éditeur qui avait en sa possession le seul exemplaire de la bande originale. Lorsqu’il s’est échappé, il a utilisé ladite bande pour descendre un balcon à travers lequel il a fini par tomber et couper la version originale. Selon la version de BoJack Cavalier, la vraie fin était avec Tony marié avec Dr Melfi.