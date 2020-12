«  Les sopranos  »: des avocats ont poursuivi le spectacle pour une petite raison

Bien que Les Sopranos avait des fans accro pendant six saisons, son intrigue est presque devenue sa perte à différents tours. Par exemple, la troisième saison a été confrontée à de graves réactions négatives en raison de sa violence sexiste. Et un groupe d’avocats a une fois poursuivi l’émission pour son portrait des Italo-Américains.

Steven Van Zandt comme Silvio Dante, James Gandolfini comme Tony Soprano et Tony Sirico comme Paulie Walnuts dans la série télévisée à succès de HBO, Les Sopranos | HBO

‘The Sopranos’ suit un chef de la mafia italo-américaine

Les Sopranos était une émission qui se concentrait sur la vie d’un chef de la mafia italo-américaine nommé Tony Soprano. Tony est basé dans le New Jersey et dirige la tristement célèbre famille du crime Soprano. Tony cherche à équilibrer sa vie criminelle et familiale.

Il se sent dépassé par les deux et se confie à sa thérapeute Jennifer Melfi tout au long du spectacle. Quand il commence à suivre une thérapie, Jennifer découvre que l’enfance et l’éducation de Tony, associées à l’influence de son père, ont largement façonné la façon dont il est devenu un criminel.

Tony révèle également qu’il est en désaccord avec Carmela et ses enfants alors qu’ils découvrent qu’il mène une double vie. Plus tard, la famille du crime Soprano découvre une taupe dans leur opération alors qu’ils sont confrontés à des accusations fédérales.

Tony entre également dans une altercation avec son oncle Corrado après avoir ordonné les exécutions de Brendan et Chris, qui sont tous des associés de Tony. Tony prend alors de l’avance sur la situation et permet à Corrado d’être nommé chef de la famille mafieuse, mais reste aux commandes secrètement. Corrado a bientôt vent du stratagème et ordonne un coup sur Tony, qui répond violemment. Corrado est arrêté pour d’autres chefs d’accusation.

Les relations mafieuses de Tony, les soucis financiers et plusieurs affaires ont finalement conduit à une tension dans son mariage avec Carmela. Carmela se rapproche de Furio, mais ses normes morales élevées ne lui permettent pas d’avoir une liaison avec Carmela, et il finit par partir pour l’Italie.

Certaines personnes ont estimé que l’émission reposait sur des stéréotypes pour les Italo-Américains

Tandis que Les Sopranos avait beaucoup de fans, certaines personnes pensaient que l’émission perpétuait le stéréotype selon lequel les Italo-Américains sont des truands et des criminels. La plainte commune était que lier les Italo-Américains à la mafia jette une ombre sur les Italo-Américains véritablement bons et travailleurs.

Mais le créateur de l’émission, David Chase, l’a défendu. Il a dit qu’il avait l’intention de Les Sopranos pour couvrir une petite sous-culture criminelle et ne pas placer tous les Italo-Américains dans une même boîte.

Des avocats ont poursuivi l’émission pour son portrait des Italo-Américains

En 2001, un groupe d’avocats italo-américains de Chicago a poursuivi Les Sopranos‘showrunners, selon ABC News.

Le groupe a intenté une action en justice en vertu de la clause de «dignité individuelle» de la constitution de l’Illinois, affirmant que «la série populaire de HBO porte atteinte à la dignité des italo-américains en les dépeignant comme des criminels», selon le rapport.

«Pour la plupart des gens qui ne connaissent pas personnellement les Italiens, ils regardent Les Sopranos et ils pensent que la plupart des familles italiennes sont comme Les Sopranos», A déclaré Enrico Mirabelli de l’Association américaine de défense italienne Bonjour Amérique.

Le groupe ne voulait pas que le spectacle soit annulé; il voulait juste qu’un jury déclare que l’émission était offensante pour les Italo-Américains, selon l’Associated Press. Cependant, un juge a par la suite rejeté le procès.