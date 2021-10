Les Sopranos battent les records de HBO Max grâce à The Many Saints of Newark

L’arrivée des plateformes de streaming a permis à nombre d’anciennes séries et films de trouver un nouveau public, et Les Sopranos est l’un de ceux qui en récoltent les fruits, surtout maintenant le film prequel Les nombreux saints de Newark est arrivé. Même si la série a diffusé son dernier épisode il y a quatorze ans, avec cette fin qui a fait hurler les fans sur leurs écrans de télévision, l’histoire de Tony Soprano n’a rien perdu de sa popularité au fil des ans et a été un attrait continu pour WarnerMedia sur HBO Max. Il apparaît maintenant le film prequel Les nombreux saints de Newark a ramené la série aux yeux du public, elle bat à nouveau des records sur la plateforme de streaming.

Suite à la première de Les nombreux saints de Newark, qui plonge dans une époque antérieure de l’histoire des Sopranos et raconte l’histoire du père de Dickie Moltisanti, mentor d’un jeune Tony et père de Christopher Moltisanti, Les Sopranos a vu une augmentation de 65% du nombre de téléspectateurs semaine après semaine, ce qui a permis à la série d’enregistrer le plus grand nombre de téléspectateurs quotidiens de tous les programmes de l’histoire de HBO Max et de battre le record du nombre hebdomadaire de téléspectateurs pour regarder une série télévisée dans le processus.

Tandis que Les nombreux saints de Newark a été un petit succès dans les cinémas, Variety a rapporté que le film a gagné le plus grand nombre de téléspectateurs pour un film sur la plate-forme la semaine dernière, soit trois fois celui des titres les plus proches, y compris de nouvelles sorties telles que Clint Eastwood pleurer macho et celui de Hugh Jackman Réminiscence. Ses critiques étaient également excellentes. Encore une fois, cela prouve qu’il y a beaucoup d’intérêt à revisiter des propriétés plus anciennes comme Les Sopranos, et grâce au nombre croissant de streamers, il existe de nombreuses plateformes pour que de nouvelles histoires basées sur celles-ci puissent trouver une maison.

Le film a coûté un peu plus de 5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture dans les cinémas, ce qui, en temps normal, serait une source de préoccupation pour un studio, mais avec le film diffusé simultanément et attirant un nombre considérable de téléspectateurs sur HBO Max pour lui et la série phare. , nul doute que les dirigeants de WarnerMedia se réjouissent de cette double victoire.

« Nous savions qu’il y aurait une interaction, mais nous avons été surpris. Les Sopranos est une série tellement populaire. Il entre et sort du Top 10 de temps en temps, et ce n’est pas un mastodonte comme Amis en termes de largeur, mais ça marche très bien », a déclaré à Variety Andy Forssell, vice-président exécutif et directeur général de WarnerMedia Direct-to-Consumer.

Bien sûr Les nombreux saints de Newark n’a jamais été initialement prévu pour être une sortie jour et date, car il n’y avait rien de tel lorsque le film était allumé en vert, mais Forssell pensait que la stratégie était bien adaptée à la sortie. Il a continué:

« Je pense qu’indépendamment de la stratégie quotidienne, c’est un peu évident pour nous de nous sentir passionnés par ce sujet. Les gens veulent plus Soprano quelle que soit la forme que David ressent, il y a une bonne histoire. Nous étions super excités bien avant cela, mais cela correspond vraiment bien au jour et à la date. Toutes les complexités liées à la stratégie imposée cette année, nous voulons que les gens le voient. Beaucoup l’ont vu dans les cinémas, une quantité beaucoup plus importante l’a vu sur le service et continuera de le voir sur le service. C’est un très bon ajustement dans ce contexte. »

Forssell a également tenu à reconnaître qu’il existe une nette différence entre les films originaux diffusés sur la plate-forme de diffusion en continu, en particulier lorsque ces fonctionnalités ont un lien vers d’autres titres disponibles.

« Dans le monde théâtral traditionnel, les studios soutiennent les films et ils gagnent ou perdent. Dans notre monde, il y a un élément de cela, nous voulons que le titre soit génial et voulons qu’il se produise. Mais cela fait aussi partie de notre journée et -date ardoise cette année. Nos téléspectateurs ont clairement voté qu’ils viennent pour l’ardoise, il y a quelques titres qui les ont attirés, mais l’ardoise à elle seule est une raison pour qu’ils restent. À la fin de l’année qui sera commence à s’affaisser, ce n’est plus 17 ou 18 films, c’est juste la queue. Mais on l’a bien vu et De nombreux saints s’intègre dans cela comme une grande partie du mélange. «

« L’autre angle de vue est l’interaction entre un grand film comme celui-ci et une série de longue durée comme Les Sopranos. En tant qu’utilisateurs, nous aimons ces personnages et ces mondes. Parfois, on s’assoit et on s’inscrit pour deux ou trois heures d’une histoire bien racontée. Il y a d’autres moments où ce que nous voulons, c’est un service qui nous procure de nombreuses semaines ou mois de plaisir à regarder quelque chose d’épisodique. De nombreux saints était numéro un – de loin – en tant que plus gros titre du service. C’est une excellente combinaison et ça va continuer pendant des semaines, donc ça va avoir des jambes plus longues à cause de cette interaction. »

Alors que de nombreux studios tels que Sony ont pleinement soutenu un retour aux sorties en salles uniquement, et que Disney a rapidement adapté sa stratégie pour abandonner la méthode de sortie du jour et de la date utilisée pour Black Widow, Forssell fait valoir qu’il y a quelques les films qui bénéficieront grandement d’être entourés des propriétés auxquelles ils ont des liens, et ainsi que des séries, cela pourrait également s’appliquer aux suites tardives d’autres films qui pourraient encourager les téléspectateurs à revisiter certains des films plus anciens de la franchise directement à partir de la nouvelle version. Il y a encore beaucoup de changements à venir en ce qui concerne la sortie de films à l’avenir, et avec de nombreux autres streamers tels que Netflix qui lancent des budgets à succès sur des films destinés à leur plate-forme, il semble que la stratégie de sortie hybride soit quelque chose qui est là. rester.

Les nombreux saints de Newark et toute la série de Les Sopranos sont disponibles sur HBO Max. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Variety.

Sujets : Les Sopranos, Les Nombreux Saints de Newark, HBO Max