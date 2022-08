Les Soprano : les acteurs qui pourraient jouer dans un remake

in

HBO

Considérée comme l’une des meilleures séries de l’histoire de la télévision, elle mettait en vedette James Gandolfini. Souhaitez-vous que je revienne ?

©IMDBLa série a commencé à être diffusée en 1999.

Il y a environ 15 ans HBO a mis fin à l’une des meilleures séries jamais vues à la télévision : Les Sopranos. Créé par David Chassea été joué par Jacques Gandolfini et cela a changé à jamais la façon de faire de la télévision, avec des personnages complètement complexes et des valeurs morales quelque peu discutables, dont d’autres aiment cavalier bojack, Don Draper et même Walter White. Sans doutes, Les Sopranos Il ne sera jamais égalé, mais s’ils voulaient faire un remake ?

+ Les acteurs qui pourraient faire un remake des Sopranos

7Tony Soprano

Personne ne peut égaler le travail accompli par les grands Jacques Gandolfinimais si l’on pense à des acteurs capables de capter l’essentiel, celui qui peut le faire sans aucun doute est Leonardo DiCaprio. L’acteur a beaucoup d’expérience en jouant des rôles dans le monde criminel, avec des films comme Les défunts Soit Le loup de Wall Street. De plus, il a montré l’étendue de sa gamme d’acteurs.

6 – Carmela Soprano

L’épouse du chef de la mafia du New Jersey est devenue une icône féminine avec sa quête constante d’autonomisation. Elle s’est aussi démarquée par les contradictions qu’est le fait d’être mariée à Tony Soprano, acceptant à la fois ses actes criminels (fermer les yeux) et ce qu’il a fait dans la sphère privée, avec d’autres femmes. Une actrice idéale ? Jennifer Anistonavec quoi L’émission du matin Il a montré que ce n’est pas seulement pour les comédies romantiques.

5 Christophe Moltisanti

Le protégé de Tony Soprano. Un garçon avec beaucoup d’ambition mais aussi avec beaucoup de problèmes et d’addictions, qui est souvent maltraité par un Tony qui semble parfois avoir peur de sa promotion. Michel Impérioli il l’a fait vivre avec beaucoup de talent, alors l’acteur qui a été choisi pour le remplacer devrait être à la hauteur. Qui? Le grand Andrew Garfield.

4 – Silvia

Le célèbre consiglier de Tony Soprano qui a interprété Steve Van Zandt. Son visage et le sien étaient assez caractéristiques et Jean Magaro réussi à l’imiter parfaitement dans Les saints de la mafia. Pour un remake, il faudrait chercher un artiste plus âgé et qui d’autre que Mads Mikkelsencapable de transmettre la terreur sans avoir besoin de montrer qu’il est en colère ou de perdre patience.

3 – Paulie

Repose en paix Tony Siricoqui a donné l’un des journaux les plus aimés de tous Les Sopranosavec l’incontournable Paulie Gualtieri. Sa façon d’être, sa cupidité et son besoin constant d’approbation des autres. Tony Soprano Ils en firent l’un des reliefs comiques de la série des HBO. Rob Schneiderle célèbre concierge Mon pauvre petit ange 2pourrait être l’idéal pour lui donner vie dans le remake.

2 – Jeune soprano

L’un des personnages les plus drôles, avec le parcours le plus triste de toute la série, qui est passé du sommet à l’oubli. John Lithgow pourrait être un excellent ajout à un nouveau casting Les Sopranos, au cas où un remake aurait lieu. Comédie et drame conviennent à cet artiste qui a même osé la terreur, avec le nouveau Pet Cemetery, à partir de 2019.

1 – Jennifer Melfi

Le psychiatre qui a traité Tony Soprano tout au long de six saisons, il a été interprété par l’actrice de Bons gars, Lorraine Braco. Et si on ajoute à Jennifer Aniston pour son travail en L’émission du matinpourquoi ne pas faire de même avec votre coéquipier, Reese Witherspoon.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂