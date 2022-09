Les sondages dans les chats arrivent sur WhatsApp pour Android : voici comment ils fonctionnent

in

Enfin! Vous n’aurez plus besoin d’utiliser des applications tierces pour pouvoir créer des sondages dans les chats WhatsApp

Dans peu de temps, ce sera beaucoup plus facile organiser des plans avec vos amis et votre famille via WhatsApp, grâce au enquêtes. Jusqu’à présent, afin de créer des sondages dans les chats WhatsApp, il a fallu recourir à des outils ou applications tiers. Cependant, cela est sur le point de changer.

Comme ils l’ont découvert sur WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp inclut déjà l’option de ajouter des sondages aux chats pour autoriser les participants au chat prendre une décision commune. Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de l’application, mais son déploiement pour tout le monde ne devrait pas prendre trop de temps.

Vous pouvez donc créer des sondages sur WhatsApp

Grâce à la capture d’écran partagée par WABetaInfo, vous pouvez voir quel sera le fonctionnement de la nouvelle fonction d’enquêtes intégrées dans WhatsApp. Vous pouvez voir comment, pour envoyer un sondage, vous devrez accéder au menu de partage de contenu situé dans le champ de message d’un chat et représenté par une icône de clip, juste à côté de l’icône de caméra.

Lors de l’accès à ce menu, en plus des options classiques de document, d’appareil photo et de galerie, entre autres, il y aura un nouvelle option appelée « sondage ».

D’autres applications de messagerie, telles que Télégramme, offrent déjà depuis un certain temps la possibilité de créer des sondages de différents types dans les chats. WhatsApp a été l’un de ceux qui sont arrivés plus tard, mais petit à petit, l’entreprise travaille à incorporer l’une des fonctions les plus attendues.

L’option de générer des sondages dans les chats WhatsApp Il sera d’abord disponible dans WhatsApp Beta. Plus tard, il finira par atteindre la version stable de l’application, et c’est alors qu’il sera disponible pour tous les utilisateurs du service de messagerie. Il vous suffit de vous assurer que vous avez téléchargé la dernière version de WhatsApp afin de ne pas manquer cette actualité ni aucune autre.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂