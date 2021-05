Les somnifères sur ordonnance ne sont pas susceptibles d’aider les femmes à long terme, selon une étude

Les somnifères sur ordonnance peuvent aider les femmes souffrant d’insomnie occasionnelle, mais n’aideront probablement pas en cas de problèmes de sommeil chroniques, selon de nouvelles recherches.

Deux ans de données provenant de près de 700 femmes d’âge moyen ont montré que l’utilisation à long terme de médicaments tels que Ambien, Lunestra ou certaines prescriptions anti-anxiété n’aidait pas les femmes à mieux dormir à long terme par rapport aux femmes qui n’utilisaient pas d’ordonnance. pilules, selon le rapport publié mardi dans BMJ Open.

« L’utilisation à long terme de médicaments pour dormir n’est pas associée à une réduction des problèmes de sommeil », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Daniel Solomon, professeur de médecine en rhumatologie et pharmacoépidémiologie à la Harvard Medical School et au Brigham and Women’s Hospital de Boston. «Nous avons examiné les femmes qui avaient une description de base similaire de leurs troubles du sommeil et comparé celles qui prenaient encore les médicaments après deux ans à des femmes qui ne les avaient jamais pris, et nous n’avons trouvé aucune différence dans les résultats du sommeil.

Environ 9 millions d’Américains disent utiliser des médicaments sur ordonnance comme somnifères, y compris les benzodiazépines; Les médicaments Z, tels que le zolpidem, le zaleplon et l’eszopiclone; et d’autres médicaments anti-anxiété prescrits hors AMM.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 5% des femmes adultes et 3,1% des hommes adultes disent avoir utilisé des somnifères sur ordonnance au cours du mois dernier.

Les données des essais cliniques indiquent que bon nombre de ces médicaments fonctionnent lorsqu’ils sont pris pendant de courtes périodes. Mais comme l’insomnie peut être un problème chronique, de nombreuses personnes la prennent plus longtemps et on en sait peu sur leurs avantages à long terme, ont déclaré les chercheurs.

«Mes patients venaient me voir avec une variété de plaintes concernant leur sommeil», a déclaré Solomon, qui est rhumatologue, soulignant qu’il prescrirait les médicaments pendant de très brèves périodes. « Certains de mes patients ont reçu des ordonnances de somnifères pour une utilisation à long terme d’autres cliniciens, mais se plaignaient toujours de leur sommeil. »

Pour explorer l’impact de l’utilisation de somnifères à long terme, les chercheurs ont utilisé les données de l’étude sur la santé des femmes à travers la nation, une étude longitudinale multicentrique, multiethnique / multiraciale en cours conçue pour examiner les changements biologiques et psychosociaux à mesure que les femmes font la transition vers ménopause. Les femmes de la recherche étaient âgées de 42 à 52 ans et elles se sont identifiées comme étant blanches, afro-américaines, hispaniques, chinoises ou japonaises.

Les femmes remplissaient des questionnaires chaque année. Ils ont signalé s’ils avaient de la difficulté à s’endormir, s’ils se réveillaient fréquemment pendant la nuit et s’ils se réveillaient plus tôt qu’ils ne le voulaient. Les réponses ont été mesurées sur une échelle de 1 à 5, 1 correspondant à aucune difficulté aucune nuit et cinq à une difficulté cinq nuits ou plus par semaine.

«Il s’agit d’une étude importante», a déclaré le Dr Alon Avidan, professeur de neurologie à l’École de médecine David Geffen de l’UCLA et directeur du Centre des troubles du sommeil de l’UCLA. «C’est l’un des premiers à suivre à long terme un groupe de patients extrêmement hétérogène pour répondre à la question de savoir si ces médicaments font une différence dans la prise en charge de l’insomnie.

L’étude soutient les experts qui disent que les médicaments peuvent être des outils s’ils sont utilisés à court terme pour aider les personnes souffrant d’insomnie à arriver au point où elles peuvent commencer à mieux dormir, a déclaré Avidan. « Mais ils ne peuvent pas être utilisés par eux-mêmes. »

Le problème avec l’utilisation de médicaments pour contrôler les symptômes de l’insomnie est que «cela procure un certain soulagement aux patients, mais le sommeil qu’ils reçoivent sous traitement est plus une sédation que le sommeil», a déclaré Avidan.

Traiter les patients souffrant d’insomnie avec des médicaments seuls, c’est comme donner des médicaments aux patients diabétiques et « leur dire ensuite qu’ils n’ont pas besoin de faire de l’exercice et qu’ils peuvent aller de l’avant et manger tous les bonbons et la malbouffe qu’ils veulent », a déclaré Avidan.

L’étude a examiné les femmes à une époque de la vie où le sommeil est souvent perturbé, a déclaré Fiona Barwick, professeure agrégée clinique dans les départements de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Université de Stanford et directrice du programme Sleep and Circadian Health de Stanford.

« Une fois que les femmes atteignent l’âge moyen, surtout si elles sont en périménopause, le risque de problèmes de sommeil augmente », a déclaré Barwick. «C’est un moment où les hormones fluctuent considérablement. L’œstrogène aide à réguler la mélatonine, qui nous aide à nous endormir, et le cortisol, qui nous aide à nous sentir plus alertes.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.