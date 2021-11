Les soleils de minuit de Marvel repoussés à la seconde moitié de 2022

Retardé en mars.

Initialement prévu pour être lancé en mars 2022, Marvel’s Midnight Suns a été reporté au second semestre de l’année prochaine sur PlayStation 5 et PS4. Développeur Firaxis Games a confirmé la nouvelle sur Twitter avec un message expliquant comment l’équipe a besoin de « plus de temps pour en faire le meilleur match possible ». Le temps supplémentaire sera utilisé pour ajouter « plus d’histoire, de cinématiques et de polissage global ». Il allait à l’origine rivaliser avec Gran Turismo 7 et Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin pour attirer l’attention et les ventes le même mois.

Êtes-vous heureux d’attendre les soleils de minuit de Marvel? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Lire l’article complet sur 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂