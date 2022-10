Les soldats des Émirats arabes unis ont une heure pour rester en vie dans la bande-annonce de l’embuscade

De Pierre Morel (Pris) vient le film d’action étrangère L’embuscade, qui sortira dans certaines salles le 28 octobre 2022, et à la demande et numériquement le 1er novembre 2022, de Saban Films. La bande-annonce officielle de L’embuscadeécrit par Brandon Birtell (Furieux 7) et Kurtis Birtell (Médaille d’honneur), est sorti il ​​y a quelques instants, illustrant le moment qui met en place l’intrigue de tout le film : lorsque les trois soldats des Émirats arabes unis se retrouvent piégés dans un véhicule blindé.





Saban Films a acquis les droits américains et canadiens du film d’action d’AGC International et d’Image Nation Abu Dhabi L’embuscade en août 2022, marquant la première acquisition en langue non anglaise du film, selon Date limite. Le film était la production la plus ambitieuse et la plus réussie en salles des Émirats arabes unis à ce jour, l’un des films en langue arabe les plus rentables jamais réalisés dans le pays. Le film est produit par Derek Dauchy (Roman J Israel, Esq., Victor Frankenstein) et Jennifer Roth (Cygne noir), avec Stuart Ford et Jérôme Lateur comme producteurs exécutifs.

Basé sur un événement réel, L’embuscade suit l’histoire d’une mission audacieuse pour sauver trois soldats des Émirats arabes unis après que leur véhicule blindé a été attaqué par des tirs nourris de l’ennemi et qu’ils se sont retrouvés piégés dans un canyon isolé. Le seul espoir du soldat est de rester en vie pendant une heure en attendant l’audacieuse mission de sauvetage planifiée par son courageux commandant. Le casting principal entièrement émirati comprend Mohammed Ahmed, Marwan Abdulla Saleh, Mansoor Alfeeli, Omar Bin Haider et Khalifa Albahri.

« Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent le contenu international, nous sommes ravis de présenter l’incroyable film de Pierre Morel à un public plus large », a déclaré le président de Saban Films, Bill Bromiley. « En tant que premier film en langue étrangère de Saban, L’embuscadeune histoire sur la résilience inébranlable, continuera d’inspirer les publics du monde entier. »





L’embuscade est réalisé par Pierre Morel de Taken

Pierre Morel est surtout connu pour avoir réalisé les films de 2008 Pris, avec Liam Neeson, Maggie Grace, Katie Cassidy, Leland Orser, Famke Janssen et Holly Valance. Dans le film, Neeson joue un ancien officier de la CIA qui est déterminé à retrouver sa fille et sa meilleure amie après l’enlèvement des deux femmes. Malgré les critiques mitigées des critiques, Pris a été un tournant dans la carrière de Neeson.

Le premierPris le film a engendré tout un Pris la franchise. Il a été suivi de deux suites, 2012 Taken 2 et 2014 Pris 3et une série télévisée NBC qui a été créée en 2017, mettant en vedette Clive Standen dans le rôle du jeune Bryan Mills (l’ancien agent de la CIA de Neeson dans les films).