Les soldats brillants du jeu mobile Saint Seiya arrêteront les serveurs en janvier 2021

Bandai Namco a annoncé la fermeture prochaine de la mobile Jeu Soldats brillants de Saint Seiya sur iOS et Android. La fermeture intervient quelques mois seulement après le lancement du jeu plus tôt cette année.

Soldats brillants de Saint Seiya est un jeu PvP au tour par tour mettant en vedette des personnages du Saint Seiya la franchise. Les joueurs pouvaient choisir et expérimenter certains de leurs épisodes préférés dans le mode «Cosmo Chronicle Episode». Les épisodes incluent «Les 12 palais d’or», «N. Europe Asgard »,« Sea God Poséidon »,« Dark Lord Hades », et plus encore.

Chaque épisode a des conversations entre les personnages, ainsi que des scènes célèbres de l’anime. Ces scènes incluent des lignes de bataille vocales et une musique de fond célèbre telle que «Pegasus Fantasy».

Le jeu utilise un système de combat un contre un. Les joueurs doivent utiliser diverses stratégies pour gagner. Cela inclut l’utilisation de certains des personnages emblématiques des franchises. Les joueurs peuvent infliger d’énormes dégâts en construisant Cosmo et en libérant les arts du septième sens. Le jeu comprenait des éléments multijoueurs permettant aux joueurs de se battre contre d’autres à travers le monde. Soldats brillants de Saint Seiya était le tout premier jeu PvP mondial de la série.

Alors que la série animée était en 2D, le jeu incorporait des animations et des graphismes 3D flashy. Le développeur a notamment souligné le «brillant métallique éclatant» ou les Chiffons Saint Seiya.

Alors que le jeu est sur le point de s’arrêter dans quelques semaines, le titre est toujours disponible au téléchargement sur le Magasin d’applications et Play Store. Cela donnera aux joueurs un peu de temps pour expérimenter Saint Seiya en tant que jeu mobile avant qu’il ne s’arrête définitivement.

Soldats brillants de Saint Seiya est un jeu gratuit, mais propose des achats intégrés pour une devise premium appelée «Galaxy Stones». Les joueurs ne peuvent plus acheter de Galaxy Stones, mais ils peuvent utiliser le reste de ces objets ou tout autre objet jusqu’au dernier jour. Bandai Namco continue d’avoir un support client disponible pour toute question.

La déclaration officielle sur le site Web anglais déclare:

Nous avons le regret d’annoncer la fermeture de Saint Seiya Shining Soldiers. Merci pour tout votre soutien et nous espérons que vous avez aimé jouer. Nous garderons les serveurs ouverts jusqu’à 10h30 JST le 13 janvier 2021, alors continuez à profiter de Saint Seiya Shining Soldiers jusqu’à la toute fin.

Bandai Namco n’a fourni aucune information supplémentaire sur la raison de la fermeture.

Soldats brillants de Saint Seiya ferme officiellement ses serveurs le 13 janvier 2021 à 10h30 JST.